Canon à mousse
Canon à mousse pratique permettant d'appliquer les détergents Home & Garden pour un nettoyage particulièrement efficace. Se monte directement sur le pistolet de nettoyage.
Pour des résultats parfaitement propres : le canon à mousse permet d'ajouter des détergents lors de l'utilisation du nettoyeur mobile extérieur OC 3 et garantit un nettoyage plus en profondeur, plus efficace et plus en douceur avec une meilleure répartition du détergent. Il produit une mousse puissante avec une bonne adhérence sur les surfaces qui permet également d'atteindre les endroits difficiles d'accès – idéale pour un nettoyage en profondeur des vélos, du mobilier de jardin & Cie. Le canon à mousse se monte directement sur le pistolet. Quant au détergent, il suffit de le verser dans le canon à mousse. Le canon à mousse est compatible avec tous les nettoyeurs mobiles extérieurs OC 3.
Caractéristiques et avantages
Mousse puissanteNettoyage sans effort et en profondeur de différentes surfaces (par ex. vélos, mobilier de jardin).
Angle de projection réglablePermet un travail confortable à la verticale comme à l'horizontale.
Passage simple d'un détergent à l'autreAvec le détergent Kärcher adéquat, le nettoyage devient un jeu d'enfants. Facile à utiliser
Réservoir du détergent transparent
- Le niveau de remplissage est visible à tout moment.
Réservoir d'un volume de 0,35 litre
- Pour des phases de nettoyage prolongées sans avoir à faire l'appoint.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 61 x 105
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Motos et scooters
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon