Mobile Outdoor Cleaner OC 4 + Pet Kit
Parfait pour un nettoyage en douceur des chiens : le pistolet de nettoyage compact pour un nettoyage mobile, avec le sac à accessoires Pet comprenant des accessoires adaptés spécialement à nos compagnons à quatre pattes sales.
Compact et mobile : l'OC 4 est le pistolet de nettoyage à batterie de Kärcher destiné à tous ceux qui sont à la recherche d'une solution de nettoyage mobile. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée et au grand réservoir à eau d'une capacité de 8 litres, le nettoyage est possible sans prise électrique ni raccordement d'eau. La technologie de buse de Kärcher garantit un nettoyage à la fois en douceur et efficace. Le tuyau spiralé de 2,8 mètres permet un travail flexible avec un grand rayon d'action. Grâce au pistolet de pulvérisation avec fonction de blocage, le nettoyage se fait en tout confort et sans effort physique. Le Pet Kit inclus comprend un sac à accessoires pratique avec différents accessoires destinés spécialement au nettoyage et au toilettage des animaux. La basse pression générée par l'OC 4 est suffisamment puissante pour éliminer aisément la boue, la poussière et la saleté des pattes et du pelage. Que ce soit après une promenade dans l'herbe mouillée, un bain dans la flaque la plus proche ou un tour dans la boue en forêt, l'OC 4 avec le Pet Kit constitue la solution idéale pour un nettoyage d'appoint rapide. Optimisé pour un encombrement réduit : pour le stockage et le transport, l'appareil ou le sac à accessoires rentre entièrement dans le réservoir à eau vide.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileLe grand réservoir à eau d'une capacité de 8 l et la batterie intégrée permettent un nettoyage mobile très simple en déplacement, sans dépendre d'un raccordement d'eau ou d'une prise électrique. Le réservoir amovible peut être rempli à n'importe quel robinet puisque son bouchon anti-fuite permet de le transporter en toute sérénité, par ex. dans le coffre. Possibilités d'utilisation flexibles pour le nettoyage et le toilettage des chiens ainsi que de nombreuses autres tâches de nettoyage, par ex. pour les vélos, les équipements de jardin et de camping, les chaussures de randonnée ou les poussettes.
Basse pression efficace, mais peu agressiveGrâce à la technologie de buse efficace de Kärcher, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau tout en éliminant très efficacement les salissures. Idéal pour nettoyer en douceur les pattes sales et rendre son éclat au pelage poussiéreux après une promenade.
Pet Kit – pour un nettoyage optimal des animaux de compagnieLa brosse pour animaux spécialement développée à cet effet avec des picots de massage en silicone élimine même les salissures tenaces des poils. La buse conique permet de nettoyer le pelage encrassé et les pattes sales particulièrement en douceur sans les agresser. La lingette en microfibres moelleuse absorbe beaucoup d'eau, est très agréable pour les chiens et prévient la formation d'odeurs désagréables.
Batterie lithium-ion intégrée
- La grande autonomie de la batterie allant jusqu'à vingt-deux minutes permet de nettoyer en profondeur plusieurs animaux sales.
- La LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie.
- La prise de charge USB Type-C permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Concept de rangement sophistiqué
- Encombrement minimal : pour le stockage, l'appareil, flexible et pistolet y compris, rentre entièrement dans le réservoir à eau vide.
- À titre d'alternative, le sac à accessoires pratique peut être rangé dans le réservoir.
- Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Prise en main facile et confortable
- Prêt à l'emploi rapidement et sans effort. Il suffit de le remplir d'eau et c'est parti !
- La fonction de blocage du pistolet permet une pulvérisation continue sans effort physique.
- Le tuyau spiralé de 2,8 m offre un rayon d'action étendu.
Gamme étendue d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adéquats pour toutes les tâches de nettoyage (vélo, équipements pour l'extérieur, mobilier de jardin, chien et bien plus encore).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit (l/min)
|max. 2
|Appareil sans fil
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 22
|Durée de charge de la batterie (h)
|3.5
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|4.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|296 x 291 x 240
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de charge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce de chaque)
- Buse à jet plat
- Buse conique
- Brosse animaux de compagnie
- Serviette pour animaux domestiques
- Sac de rangement
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau spiralé basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange OC 4 + Pet Kit
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.