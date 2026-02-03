Mobile Outdoor Cleaner OC 4
Le pistolet de nettoyage compact avec batterie lithium-ion et réservoir à eau pour un nettoyage mobile sans prise électrique ni raccordement d'eau : avec une puissance de nettoyage optimale pour de nombreuses applications.
Compact et mobile : l'OC 4 est le pistolet de nettoyage à batterie de Kärcher destiné à tous ceux qui sont à la recherche d'une solution de nettoyage mobile. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée et au grand réservoir à eau d'une capacité de 8 litres, le nettoyage est possible sans prise électrique ni raccordement d'eau : il suffit de le remplir d'eau et c'est parti ! La technologie de buse de Kärcher permet un nettoyage à la fois en douceur et efficace. Que ce soit au camping, après une balade à vélo, une randonnée dans la boue ou dans votre jardin, l'OC 4 constitue la solution idéale pour un nettoyage d'appoint rapide et une multitude de tâches différentes. Un voyant à LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie et de l'énergie restante. Encombrement minimal : pour le stockage, l'appareil ou les accessoires rentrent entièrement dans le réservoir à eau vide pour un rangement peu encombrant. Le tuyau spiralé de 2,8 mètres permet un travail flexible avec un grand rayon d'action. Grâce au pistolet de pulvérisation avec fonction de blocage, le nettoyage se fait en tout confort et sans effort physique. Pour encore plus de possibilités d'utilisation et d'extension, une multitude d'accessoires est disponible.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileLe réservoir à eau d'une capacité de 8 l et la batterie intégrée permettent un nettoyage très simple et mobile en déplacement, même sans raccordement d'eau ni prise électrique. Il suffit de remplir le réservoir amovible au robinet ou à partir d'autres sources d'eau puisque son bouchon anti-fuite permet de le transporter en voiture, par ex. dans le coffre, en toute sérénité. Possibilités d'utilisation flexibles pour une multitude de tâches de nettoyage différentes, par ex. pour les vélos, les équipements de jardin et de camping, les chiens ou les poussettes.
Batterie lithium-ion intégréeUne charge de la batterie offre jusqu'à vingt-deux minutes d'autonomie, ce qui est suffisant pour nettoyer en profondeur plusieurs objets encrassés comme les vélos ou le mobilier de jardin. Le voyant à LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie. La prise de charge USB Type-C permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Concept de rangement sophistiquéEncombrement minimal lors du transport et du stockage : l'appareil, flexible et pistolet y compris, rentre entièrement dans le réservoir à eau vide. À titre d'alternative, les sacs à accessoires disponibles en option peuvent être placés dans le réservoir. Transport facile et rangement peu encombrant.
Basse pression efficace et peu agressive
- Grâce à la technologie de buse efficace de Kärcher, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau. Les salissures sont éliminées très efficacement.
- Idéal pour protéger les éléments délicats comme les roulements, les joints ou les moyeux sur le vélo.
- Nettoyage fiable et précis, y compris aux endroits difficiles d'accès.
Prise en main facile et confortable
- Ne nécessite aucune préparation fastidieuse. Il suffit de le remplir d'eau et c'est parti .
- La fonction de blocage du pistolet permet une pulvérisation continue sans effort physique.
- Le tuyau spiralé de 2,8 m offre un rayon d'action étendu.
Grand choix d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adéquats pour toutes les tâches de nettoyage (qu'il s'agisse du vélo, des équipements pour l'extérieur, du mobilier de jardin, du chien et de bien d'autres objets).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit (l/min)
|max. 2
|Appareil sans fil
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 22
|Durée de charge de la batterie (h)
|3.5
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|4.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|296 x 291 x 240
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de charge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce de chaque)
- Buse à jet plat
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau spiralé basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange OC 4
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
