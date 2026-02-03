Mobile Outdoor Cleaner OC 4 + Adventure Kit
Parfait pour tous les amateurs d'activités en plein air : le pistolet de nettoyage compact pour un nettoyage mobile, avec le sac à accessoires Adventure comprenant des accessoires destinés spécialement au nettoyage en déplacement.
Compact et mobile : l'OC 4 est le pistolet de nettoyage à batterie de Kärcher destiné à tous ceux qui sont à la recherche d'une solution de nettoyage mobile. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée et au grand réservoir à eau d'une capacité de 8 litres, le nettoyage est possible sans prise électrique ni raccordement d'eau. La technologie de buse de Kärcher garantit un nettoyage à la fois en douceur et efficace. Le tuyau spiralé de 2,8 mètres permet un travail flexible avec un grand rayon d'action. Grâce au pistolet de pulvérisation avec fonction de blocage, le nettoyage se fait en tout confort et sans effort physique. L'Adventure Kit inclus comprend un sac à accessoires pratique avec différents accessoires, optimisés spécialement pour les amateurs d'activités en plein air. Que ce soit au camping, après une balade à vélo, une randonnée dans la boue ou dans votre jardin, l'OC 4 avec l'Adventure Kit constitue la solution idéale pour un nettoyage d'appoint rapide et une multitude de tâches différentes. Encombrement minimal : pour le stockage, l'appareil ou le sac à accessoires rentre entièrement dans le réservoir à eau vide.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileLe grand réservoir à eau d'une capacité de 8 l et la batterie intégrée permettent un nettoyage mobile très simple en déplacement, sans dépendre d'un raccordement d'eau ou d'une prise électrique. Le réservoir amovible peut être rempli à n'importe quel robinet puisque son bouchon anti-fuite permet de le transporter en toute sérénité, par ex. dans le coffre. Possibilités d'utilisation flexibles pour une multitude de tâches de nettoyage différentes, par ex. pour les vélos, les équipements de jardin et de camping, les chiens ou les poussettes.
Basse pression efficace, mais peu agressiveGrâce à la technologie de buse efficace de Kärcher, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau tout en éliminant très efficacement les salissures. Idéal pour protéger les éléments délicats, par ex. les roulements, les joints ou les moyeux sur le vélo. Puissance de nettoyage fiable et précise, y compris pour les endroits difficiles d'accès.
Adventure Kit – pour un nettoyage optimal pendant toutes vos aventuresLa lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse. Le tuyau d'aspiration permet d'utiliser l'eau provenant de sources alternatives comme un bidon, un seau ou un ruisseau. La brosse de nettoyage polyvalente peut être montée directement sur le pistolet et élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces.
Concept de rangement sophistiqué
- Encombrement minimal : pour le stockage, l'appareil, flexible et pistolet y compris, rentre entièrement dans le réservoir à eau vide.
- À titre d'alternative, le sac à accessoires pratique peut être rangé dans le réservoir.
- Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Prise en main facile et confortable
- Prêt à l'emploi rapidement et sans effort. Il suffit de le remplir d'eau et c'est parti !
- La fonction de blocage du pistolet permet une pulvérisation continue sans effort physique.
- Le tuyau spiralé de 2,8 m offre un rayon d'action étendu.
Gamme étendue d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adéquats pour toutes les tâches de nettoyage (vélo, équipements pour l'extérieur, mobilier de jardin, chien et bien plus encore).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit (l/min)
|max. 2
|Appareil sans fil
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 22
|Durée de charge de la batterie (h)
|3.5
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|3.7
|Poids emballage inclus (kg)
|5.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|296 x 291 x 240
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de charge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce de chaque)
- Multi Jet 4 en 1
- Brosse de nettoyage
- Tuyau d'aspiration d'eau
- Sac de rangement
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau spiralé basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Domaines d'utilisation
- Tente/équipement de camping
- Vélos
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
