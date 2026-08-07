Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wie die Wassertropfen vom frisch gereinigten Fahrrad abperlen und alles wie neu glänzt. Weniger gut ist es, wenn man dabei selbst tropfnass geworden ist. Um das zu verhindern, gibt es für den ausgezeichneten Mobile Outdoor Cleaner OC 3 und alle seine Nachfolger einen zuverlässigen Spritzschutz, der Anwender und Umgebung gewissenhaft vor einer unliebsamen Dusche bewahrt. Für eine bessere Orientierung während der Reinigung ist seine Oberfläche durchscheinend. Eine schnelle und einfache Verbindung mit der Pistole ist ebenso gegeben wie die Möglichkeit, ihn mit der bestehenden Flach- oder Punktstrahldüse zu koppeln. Nach Gebrauch verschwindet der flexible Spritzschutz dank seiner Faltbarkeit in 4 Stufen zum Beispiel in der Zubehörbox und ist damit ordentlich weggepackt. Dieser Spritzschutz ist nicht kompatibel mit Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.