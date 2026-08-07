Steinwalzenset
Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit dem 2-teiligen Steinwalzenset gegen hartnäckige Verschmutzungen. Geeignet für Maschinenwäschen bis zu 60 °C.
Das 2-teilige Steinwalzenset ist der perfekte Helfer für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik, jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta. Passend für EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 und FC 8. Dank integrierter Borsten entfernt das Steinwalzenset mühelos hartnäckige Verschmutzungen und bringt selbst Fugen und unebene Oberflächen zum Strahlen. Die Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Merkmale und Vorteile
Pure!Roll® mit hochwertigem Textil
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für perfekte Reinigungsergebnisse.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Integrierte Borsten
- Für die mühelose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
- Selbst Fugen und unebene Böden werden wieder strahlend sauber.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Unempfindlichen Hartböden (z. B. Stein, Keramik), nicht geeignet für empfindliche Natursteinböden (z. B. Marmor, Terrakotta)
- Hartnäckige Verschmutzungen auf unempfindlichen Hartböden
- Fugenreinigung von unempfindlichen Hartböden