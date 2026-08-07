Das 2-teilige Steinwalzenset ist der perfekte Helfer für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik, jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta. Passend für EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 und FC 8. Dank integrierter Borsten entfernt das Steinwalzenset mühelos hartnäckige Verschmutzungen und bringt selbst Fugen und unebene Oberflächen zum Strahlen. Die Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.