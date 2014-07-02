Praktisches Rundbürsten-Set in vier verschiedenen Farben für unterschiedliche Einsatzorte. Dank des Farbunterschieds lassen sich die Reinigungsbürsten klar und deutlich unterscheiden und so für unterschiedliche Aufgaben verwenden. So kann zum Beispiel eine Farbe für den Einsatz in Sanitäranlagen bestimmt werden und eine andere für Reinigungsaufgaben im Küchenbereich genutzt werden. Die flexiblen Borsten der Dampfbürste erledigen so gut wie jede Aufgabe zuverlässig und souverän. Die Reinigungsbürsten sind für den Einsatz an folgenden Geräten bestimmt: SV 1902 und SV 1802.