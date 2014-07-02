Jeu de brosses rondes SV
Quatre couleurs différentes pour différentes applications
Jeu de brosses rondes pratique en quatre couleurs différentes pour des applications différentes. Les brosses sont disponibles en différentes couleurs pour d'autres travaux de nettoyage. Les brosses à couleur différente peuvent être utilisées dans la salle de bain, la cuisine, etc. Les brosses à vapeur flexible sont idéales pour une utilisation dans toute la maison. Les brosses peuvent être utilisées avec les appareils : SV 1902 et SV 1802.
Caractéristiques et avantages
4 colours différentes
- Travail hyginénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
Poils de haute qualité.
- Retrait facile de la saleté.
- Les poils ne s'usent pas rapidement avec le frottement, longue durée de vie.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|30 x 30 x 40
Domaines d'utilisation
- Salle de bain
- Robinetterie
- Écoulements
- Évier
- WC
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Plans de travail dans la cuisine