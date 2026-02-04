Aspirateur vapeur SV 7
Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en un seul passage : l'aspirateur vapeur SV 7 réunit multifonctionnalité et confort ultime en un seul appareil !
L'aspirateur vapeur SV 7 de Kärcher allie les atouts des nettoyeurs vapeur et les points forts des aspirateurs poussières. Il aspire par exemple les miettes par terre, effectue un lavage humide et sèche même le sol ensuite. Le tout confortablement en un seul passage. Ces appareils polyvalents convaincants et leurs accessoires assortis sont la garantie d'un foyer parfaitement entretenu – facilement, confortablement, rapidement et sans produits chimiques.
Caractéristiques et avantages
Machine 3-in-1Nettoyage à la vapeur, aspiration et séchage en une seule opération.
Système de filtration à plusieurs niveauxL'eau et le filtre de gros déchets, le filtre de mousse et le filtre HEPA (EN 1822:1998) éliminent même les plus petites particules.
Suceur sol confortableCommutation rapide et simple pour 3 applications différentes sur toutes les surfaces dures et les tapis.
Contrôle de la puissance d'aspiration à 4 niveaus
- La puissance d'aspiration peut être ajustée de façon individuelle à la surface et au type de salissure.
Controle du volume de la vapeur à 5 niveaus
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Vapeur en continu
- Le réservoir peut être rempli rapidement en facilement pour une opération non-stop.
Utilisation facile
- La force d'aspiration peut être contrôlée sur la poignée et le débit de la vapeur peut être réglé sur l'appareil même.
Range câble intégré
- Rangement optimal du câble pour un rangement de l'appareil peu encombrant.
Large éventail d'applications
- L'appareil multifonction avec gamme étendue d'accessoires est idéal pour une utilisation dans toute la maison sans besoin de produits chimiques.
Sécurité enfants
- Verrouillage de la fonction de vapeur pour protéger l'appareil contre une opération incorrecte.
Spécifications
Données techniques
|Puissance max. (W)
|2200
|Volume d’eau de la cuve (l)
|0.45
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 4
|Filtre à eau (l)
|1.2
|Dépression (mbar/kPa)
|210 / 21
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|5
|Capacité du réservoir (l)
|0.5
|Jet de vapeur (g/min)
|65
|Système de filtration
|Système de filtration à plusieurs niveaux
|Puissance de chauffe (W)
|1100
|Remplissage en continu
|Capacité d’aspiration supplémentaire (l)
|0.6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|9.4
|Poids emballage inclus (kg)
|16.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|515 x 336 x 340
Inclus dans la livraison
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
- Kit de nettoyage des sols avec fonction vaporisation/aspiration: 3 inserts différents pour sols durs et moquettes et 2 tubes d’aspiration à vapeur de 0,5 m
- Suceur à main avec fonction d’aspiration à vapeur: Utilisable avec le suceur vitres (grand ou petit), la brosse en couronne ou la lingette en éponge
- Buse jet crayon pour aspiration à vapeur: Utilisable avec un prolongateur et les brosses rondes (quatre couleurs différentes)
- Suceur pour rembourrages (petit et grand)
- Suceur fente, brosse plumeau
- Agent anti-mousse ”FoamStop”
- Verre mesureur, brosse de nettoyage, sacoche à accessoires
- raclette, petite et grande
- Bonnettes éponge: 1 Pièce(s)
- Set de brosses rondes
- embout couronne de brosse
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s), 0.5 m
- Flexible pour injecteur avec poignée
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (cinq niveaux)
- Régulation de la puissance d’aspiration: sur la poignée (quatre niveaux)
- Système à deux réservoirs
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 1.75 m
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange SV 7
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.