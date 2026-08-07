Teleskopstiel
Komfortabel und praktisch: Der Teleskopstiel lässt sich mit nur wenigen Handgriffen an die Akku-Grasschere montieren – für eine leichte Handhabung und müheloses Schneiden der Rasenkanten.
Die Rasenpflege war noch nie so einfach: Dank der flexiblen Einstellung der Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern können Sie Ihre Rasenkanten trimmen, ohne sich zu bücken. Der Teleskopstiel ist für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus kompatibel.
Merkmale und Vorteile
Einfache MontageSchnelle Montage des Teleskopstiels durch eine kabellose Verbindung.
Komfortable TeleskopierungStufenlose Einstellung der Arbeitshöhe nach Körpergröße und Arbeitsanforderung.
180°-WinkelverstellungNoch präziseres Schneiden von Rasenkanten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Silber
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|670 x 78 x 670
Anwendungsgebiete
- Rasenkanten