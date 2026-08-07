Teleskopstiel

Komfortabel und praktisch: Der Teleskopstiel lässt sich mit nur wenigen Handgriffen an die Akku-Grasschere montieren – für eine leichte Handhabung und müheloses Schneiden der Rasenkanten.

Die Rasenpflege war noch nie so einfach: Dank der flexiblen Einstellung der Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern können Sie Ihre Rasenkanten trimmen, ohne sich zu bücken. Der Teleskopstiel ist für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus kompatibel.

Merkmale und Vorteile
Teleskopstiel: Einfache Montage
Einfache Montage
Schnelle Montage des Teleskopstiels durch eine kabellose Verbindung.
Teleskopstiel: Komfortable Teleskopierung
Komfortable Teleskopierung
Stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe nach Körpergröße und Arbeitsanforderung.
Teleskopstiel: 180°-Winkelverstellung
180°-Winkelverstellung
Noch präziseres Schneiden von Rasenkanten.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Silber
Gewicht (kg) 0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 670 x 78 x 670
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Rasenkanten