Telescopic handle

Confortable et pratique : le manche télescopique se monte sur la cisaille à gazon sans fil en quelques gestes – pour un maniement facile et une coupe sans effort des bordures de pelouse.

L'entretien du gazon n'a jamais été aussi simple : grâce au réglage flexible de la hauteur de travail entre 74 et 116 centimètres, vous pouvez couper vos bordures de pelouse sans avoir à vous pencher. Le manche télescopique est compatible avec les cisailles à gazon sans fil GSH 2 Plus et GSH 4-4 Plus.

Caractéristiques et avantages
Telescopic handle: Montage facile
Montage facile
Montage rapide du manche télescopique grâce à un raccordement sans fil.
Telescopic handle: Mécanisme télescopique pratique
Mécanisme télescopique pratique
Réglage en continu de la hauteur de travail en fonction de la taille de l'utilisateur et des besoins spécifiques à la tâche.
Telescopic handle: Réglage de l'inclinaison à 180°
Réglage de l'inclinaison à 180°
Coupe encore plus précise des bordures de pelouse.
Spécifications

Données techniques

Couleur argent
Poids (kg) 0.5
Poids emballage inclus (kg) 0.8
Dimensions (L × l × h) (mm) 670 x 78 x 670
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Bordures de pelouse