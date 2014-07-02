Turbopolsterdüse
Praktische Düse mit luftbetriebener, rotierender Bürste. Reinigt Polstermöbel und textile Flächen besonders gründlich. Ideal zum Entfernen von Tierhaaren. Arbeitsbreite 160 mm
Praktische, handgeführte Düse mit einer Arbeitsbreite von 160 mm. Die Düse verfügt über eine luftbetriebene, rotierende Bürste, die selbst fest sitzenden Schmutz aus der Oberfläche lösen kann. Sie reinigt Polster, Sessel, Sofa, Kissen, Bett und Co. und entfernt Tierhaare, Brösel und Krümel im Handumdrehen - natürlich auch im Auto.
Merkmale und Vorteile
Luftbetriebene, rotierende Bürste
- Zum Entfernen von fester sitzendem Schmutz, wie z.B. Tierhaaren, aus textilen Oberflächen.
- Sehr gute Aufnahme von Tierhaaren.
- Sehr gute Schmutzaufnahme auch bei hochflorigen Teppichen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 165 x 67
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Polster
- Fahrzeuginnenraum
- Autositze