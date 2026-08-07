Universalbürste
Die Universalbürste für eine ideale Reinigung mit Bürste. Sie wird an die Pistole des Druckreinigers adaptiert, löst hartnäckige Verschmutzungen und schont empfindliche Komponenten.
Dank wasserdurchlässigen Borsten kann die an die Pistole des Druckreinigers adaptierbare Universalbürste hartnäckige Verschmutzungen lösen und gleichzeitig wegschwemmen. Die weichen Borsten schonen empfindliche Oberflächen, ohne dabei in der Reinigungsleistung nachzulassen. Die Bürste ist rundum beborstet und somit optimal für die Reinigung von Flächen, aber auch von komplexen Geometrien wie die Zwischenräume bei Fahrrädern geeignet.
Merkmale und Vorteile
Adaptierbar an Pistole
- Damit bleibt eine Hand frei.
Weiche Borsten
- Entfernen hartnäckigen Schmutz und schwemmen ihn weg.
Rundumbeborstung
- Für die Reinigung auch an schwierigen Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 80 x 80
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Kinderwagen / Buggy
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Schuhe / Wanderschuhe
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)