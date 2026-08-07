Universalwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3

Universalwalze für die schonende Reinigung und Pflege aller Böden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3.

Einfach sauber: Die Universalwalze für die Kärcher Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3 ermöglicht die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig.

Merkmale und Vorteile
100 % hochwertige Mikrofaser
  • Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
Besonders sauber
  • Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.)
  • In Kombination mit dem 2-Tank-System der Kärcher Saugwischer werden bis zu 99 % aller Bakterien zuverlässig vom Boden entfernt – nachweislich im Labor geprüft.
Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 247 x 132 x 60
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Versiegeltes Parkett