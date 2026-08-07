Universalwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3
Universalwalze für die schonende Reinigung und Pflege aller Böden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3.
Einfach sauber: Die Universalwalze für die Kärcher Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3 ermöglicht die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig.
Merkmale und Vorteile
100 % hochwertige Mikrofaser
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
Besonders sauber
- Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.)
- In Kombination mit dem 2-Tank-System der Kärcher Saugwischer werden bis zu 99 % aller Bakterien zuverlässig vom Boden entfernt – nachweislich im Labor geprüft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|247 x 132 x 60
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Versiegeltes Parkett