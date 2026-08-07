Unique pour assurer la propreté : le rouleau universel pour les aspirateurs laveurs Kärcher KFL 1, FCV 2 et FCV 3 permet un nettoyage et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ce rouleau universel haut de gamme est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant.