Rouleau universel KFL 1, FCV 2, FCV 3
Rouleau universel pour un nettoyage et un entretien tout en douceur de tous les sols. Non pelucheux, très absorbant et résistant. Convient pour les aspirateurs laveurs KFL 1, FCV 2 et FCV 3.
Unique pour assurer la propreté : le rouleau universel pour les aspirateurs laveurs Kärcher KFL 1, FCV 2 et FCV 3 permet un nettoyage et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ce rouleau universel haut de gamme est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant.
Caractéristiques et avantages
100 % microfibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
Particulièrement propre
- Travail hyginénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
- Associées au système à deux réservoirs des aspirateurs laveurs Kärcher, elles éliminent jusqu'à 99 % des bactéries du sol de manière fiable selon des tests effectués en laboratoire.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|247 x 132 x 60
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vitrifié