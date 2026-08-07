VJ 24 Variables Strahlrohr 360°

Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Schwer zugängliche Stellen sind für das variable Strahlrohr VJ 24 mit verstellbarem 360°-Gelenk kein Problem. Der integrierte Flachstrahl entfernt Verschmutzungen effizient, und der Quick Connect-Anschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör mit nur einer Hand. Das VJ 24 ist kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18-Modellen.

Merkmale und Vorteile
Flexibles Gelenk
  • Verstellbares 360°-Gelenk.
25°-Flachstrahl
  • Gründliche und effiziente Reinigung.
Quick Connect-Anschluss
  • Einfacher und schneller Wechsel.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 159 x 59 x 43
Anwendungsgebiete
  • Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
  • Blumenkübel
  • Mülltonnen
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
Zubehör