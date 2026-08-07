VJ 24 Variables Strahlrohr 360°
Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.
Schwer zugängliche Stellen sind für das variable Strahlrohr VJ 24 mit verstellbarem 360°-Gelenk kein Problem. Der integrierte Flachstrahl entfernt Verschmutzungen effizient, und der Quick Connect-Anschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör mit nur einer Hand. Das VJ 24 ist kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18-Modellen.
Merkmale und Vorteile
Flexibles Gelenk
- Verstellbares 360°-Gelenk.
25°-Flachstrahl
- Gründliche und effiziente Reinigung.
Quick Connect-Anschluss
- Einfacher und schneller Wechsel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|159 x 59 x 43
Anwendungsgebiete
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Blumenkübel
- Mülltonnen
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge