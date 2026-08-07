Lance d'arrosage variable VJ 24 360°
Lance d'arrosage variable avec joint flexible ajustable à 360° : la VJ 24 pour les modèles KHB et OC 6-18 est idéale pour le nettoyage des zones difficiles à atteindre.
Les zones difficiles à atteindre ne seront plus un obstacle, grâce à la lance d'arrosage variable VJ 24 avec joint flexible ajustable à 360°. Le jet plat intégré élimine efficacement les salissures et le raccord Quick Connect permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire d'une seule main. La lance VJ 24 est compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18.
Caractéristiques et avantages
Joint flexible
- Tête orientable à 360°.
Jet plat à 25°
- Nettoyage en profondeur et efficace.
Raccord rapide Quick Connect
- Remplacement simple et rapide.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|159 x 59 x 43
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Bac à fleurs
- Poubelles
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage