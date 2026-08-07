Les zones difficiles à atteindre ne seront plus un obstacle, grâce à la lance d'arrosage variable VJ 24 avec joint flexible ajustable à 360°. Le jet plat intégré élimine efficacement les salissures et le raccord Quick Connect permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire d'une seule main. La lance VJ 24 est compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18.