Wechselakku für den WV 5 und WVP 10
Reinigen ohne Ende: der Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP machts möglich.
Dank des optional erhältlichen Wechselakkus, kann man mit dem neuen WV 5 und WVP endlos lange reinigen. Ohne Arbeitsunterbrechung. Einfach den eingesetzten Akku mit einem Klick aus dem Gerät entnehmen und den zweiten Akku ebenso einfach einsetzen. Und weiter geht's ...
Merkmale und Vorteile
Für endloses Reinigen
Reinigung ohne Arbeitsunterbrechung
Einfacher und schneller Akkuwechsel mit nur einem Klick
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Farbe
|Grau
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|57 x 81 x 28