Batterie interchangeable pour WV 5 et WVP 10
Nettoyage à l'infini : la batterie interchangeable des nettoyeurs de vitres sans fil WV 5 et WVP le rend possible.
Grâce à la batterie interchangeable disponible en option, les nouveaux WV 5 et WVP peuvent être utilisés pendant longtemps. Sans interruption de travail. Il suffit de retirer en un seul clic la batterie de l'appareil et d'insérer la seconde batterie aussi facilement. Et c'est reparti...
Caractéristiques et avantages
Pour un nettoyage infini
Nettoyage sans interruptions
Remplacement de la batterie facile et rapide avec un seul clic
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|57 x 81 x 28