Hygienische Farbenlehre: 4 Farben für mehr Sicherheit bei der Zimmerreinigung im Hotel.

Für eine sichere und hygienische Hotelzimmerreinigung und um eine Verschleppung von Keimen vorzubeugen, existiert ein Farbsystem für unterschiedliche Bereiche. Verwendet werden die 4 gut unterscheidbaren Farben Rot, Grün, Blau und Gelb. Jede Farbe steht hierbei für einen Bereich. So wird vermieden, dass ein Tuch, mit dem beispielsweise eine Toilette gesäubert wurde, danach für die Reinigung einer Küchenzeile verwendet wird. In den betreffenden Farben sind Reinigungsutensilien wie Eimer und Tücher erhältlich, aber auch Reinigungsmittel orientieren sich an diesem Farbschema.



Im Bad:

- Rot: wird für das WC, das Urinal und die Fliesen in deren unmittelbarer Umgebung eingesetzt.

- Gelb: kommt an Waschbecken, Fliesen, Ablagen, Armaturen, Spiegeln, Duschkabinen und Wannen im Sanitärbereich zum Einsatz.

Außerhalb des Sanitärbereichs:

- Blau: wird bei der Reinigung von Mobiliar eingesetzt, zum Beispiel für Stühle, Tische, Regale und Türen.

- Grün: steht für die Reinigung im Küchenbereich.