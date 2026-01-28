CarpetPro Reiniger RM 764 OA, 10l
Reinigungsstarker, flüssiger Grundreiniger zur Sprühextraktion für textile Bodenbeläge aus synthetischen sowie natürlichen Fasern. Mit integriertem, wirkungsvollem Geruchsvernichter.
Woolsafe-zertifiziert und damit auch für natürliche Fasern geeignet überzeugt der flüssige und phosphatfreie CarpetPro Reiniger RM 764 OA mit hervorragenden Ergebnissen bei der Reinigung aller textilen Bodenbeläge. Ob Synthetik- oder Naturfasern – der kraftvolle, sofort einsetzbare Grundreiniger beseitigt zuverlässig Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie unangenehme Gerüche wie beispielsweise von Tabakrauch, Schweiß oder Urin. CarpetPro Reiniger RM 764 OA eignet sich für Gebäudereinigungsprofis ideal zur Sprühextraktion mit Puzzi-Sprühextraktionsgeräten sowie Teppichreinigungsmaschinen in der 2-Schritt-Methode.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|9,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,8
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Autoaufbereitung
- Textile Oberflächen