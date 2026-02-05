SE Support Handgriff

Der ergonomische Support-Handgriff ist die ideale Ergänzung für die komfortable Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern.

Der ergonomische Support-Handgriff macht die Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern besonders komfortabel. Die Waschbodendüse lässt sich damit sehr einfach und zugleich präzise führen. Nach der leichten Befestigung am Sprühsaugrohr ermöglicht der zusätzliche Handgriff eine komfortable zweihändige Bedienung für Links- und Rechtshänder. Passend zu allen Kärcher Waschsaugern der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6.

Merkmale und Vorteile
SE Support Handgriff: Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
SE Support Handgriff: Ergonomischer Handgriff geeignet für Links- und Rechtshänder
Komfortable Anwendung durch beidhändige Bedienung.
SE Support Handgriff: Handgriff in der Höhe verstellbar
Die Position des Handgriffs lässt sich individuell an die Körpergröße des Anwenders anpassen.
Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite (mm) 35
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 121 x 66 x 127