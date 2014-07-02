Kit de aspiración para herramientas eléctricas
Manguera de aspiración flexible (1 m) con adaptador para conectar a la salida de aire de herramientas eléctricas (p. ej. sierras de calar, amoladoras, taladros, cepillos, etc.), para un bricolaje sin suciedad
Manguera de aspiración flexible (1 m) con adaptador para la conexión a la boquilla de salida de diferentes herramientas eléctricas, como sierras de calar, lijadoras, taladradoras o cepillos eléctricos. De este modo puede aspirarse directamente la suciedad que se genera, y esta no llega al ambiente. La solución ideal para un bricolaje limpio que evita tener que limpiar después.
Características y ventajas
Adaptador para herramientas eléctricas
- Para conectar la manguera de aspiración a la boquilla de salida de la herramienta eléctrica
- Para aspirar directamente polvo o suciedad durante el uso, sin que estos lleguen al ambiente
Estructura flexible de la manguera de aspiración
- Mayor libertad de movimiento.
- Fácil y práctico de utilizar
Juego de accesorios para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|2
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1220 x 41 x 41
Equipos compatibles
Productos actuales
- A 2204
- A 2554 Me
- A 2656 X Plus
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Limited Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SGV 6/5
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 *EU-I
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Premium Basic
- WD 2.200
- WD 2.250
- WD 3
- WD 3 Battery
Campos de aplicación
- Taller
- Reformas