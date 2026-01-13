Pistola pulverizadora multifunción
La pistola de riego multifunción sencilla con tres patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado y de cono. Gracias al mecanismo de disparo bloqueable, es ideal para el riego permanente de las plantas más diversas.
La pistola de riego multifunción es adecuada especialmente para regar cualquier tipo de planta con sus necesidades propias. Después de todo, la pistola de riego multifunción cuenta con tres patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado y de cono. No solo los huertos florales y de plantas se pueden regar fácilmente (aspersor y chorro de cono), sino que también se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín (chorro concentrado). Por eso, la pistola de riego multifunción es perfecta tanto para tareas de riego como de limpieza. Además, la pistola de riego dispone del mecanismo de disparo bloqueable en la empuñadura que proporciona un cómodo manejo y un caudal de agua permanente. Además, mediante la válvula de control ergonómica que se puede manejar con una mano, el caudal de agua se puede adaptar según necesidad. A propósito, las boquillas de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Tres patrones de pulverización ajustables de forma gradual: aspersor, chorro concentrado y de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono y aspersor) y la limpieza (chorro concentrado).
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|215 x 57 x 113
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 3
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Accesorios
RECAMBIOS Pistola pulverizadora multifunción
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.