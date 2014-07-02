Bonnettes microfibres pour pulvérisateur < 2017
La bonnette en microfibres assure une élimination optimale de la saleté sur toutes les surfaces lisses.
La bonnette en microfibres nettoie en profondeur toutes les surfaces lisses, par exemple les vitres et les fenêtres. Le nettoyage des vitres n'a jamais été aussi facile.
Caractéristiques et avantages
Bonnette microfibres de haute qualité, composée de 2 matières.
- La saleté est enlevée de façon optimale de la surface et est retenue sur la lingette
- Grâce aux fibres abrasives, les saletés tenaces sont enlevées facilement de la surfac
- Les fibres de la bonnette favorisent la rétention de poussières
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées