La buse du nettoyeur vapeur EasyFix Mini est livrée avec une serpillière en microfibres compatible et garantit d'excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, même dans les coins et le long des arêtes difficiles d'accès. La serpillière en microfibres se fixe rapidement et facilement à la buse grâce à un astucieux système d'auto-agrippant : il suffit de presser la serpillière sur la buse EasyFix Mini pour qu'elle soit prête à l'emploi. Après le nettoyage, la serpillière en microfibres peut être retirée de la buse EasyFix Mini sans entrer en contact avec la saleté : Il suffit d'appuyer sur la sangle attachée à la serpillière et de tirer la buse vers le haut.