Buse de sol Set EasyFix Mini
Avec système d'accrochage et de fermeture pratique et serpillière en microfibre compatible : Le jeu de buses EasyFix Mini pour nettoyeurs à vapeur permet de remplacer la serpillière sans entrer en contact avec la saleté. Particulièrement adapté aux petits espaces et aux zones difficiles d'accès.
La buse du nettoyeur vapeur EasyFix Mini est livrée avec une serpillière en microfibres compatible et garantit d'excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, même dans les coins et le long des arêtes difficiles d'accès. La serpillière en microfibres se fixe rapidement et facilement à la buse grâce à un astucieux système d'auto-agrippant : il suffit de presser la serpillière sur la buse EasyFix Mini pour qu'elle soit prête à l'emploi. Après le nettoyage, la serpillière en microfibres peut être retirée de la buse EasyFix Mini sans entrer en contact avec la saleté : Il suffit d'appuyer sur la sangle attachée à la serpillière et de tirer la buse vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Fixation facile de la serpillère sur le suceur de sol EasyFix par simple poussée.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Sangle sur la serpillière de nettoyage des sols
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
Technologie à lamelles innovantes
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Buse dotée d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Particulièrement adapté aux petits espaces et aux zones difficiles d'accès
- Pour des résultats de nettoyage parfaits et une plus grande surface nettoyée.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|243 x 101 x 96
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)