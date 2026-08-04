Buse pour fentes extra long AD
Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Compatible avec tous les aspirateurs cendres et poussières Kärcher du segment Home & Garden.
Le suceur pour fentes extra long (350 mm) est composé d'un matériau ignifuge et permet d'aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles à atteindre, par exemple dans la cheminée, le poêle ou le barbecue. Le suceur pour fentes extra long est un accessoire complémentaire compatible avec tous les aspirateurs cendres et poussières du segment Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Fabriqué en matière retardateur de flammes
Extra long pour des endroits difficilement accessibles dans les cheminées, les poêles ou les barbecues
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|350 x 41 x 41
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Cheminées, fourneaux ect.