Le suceur pour fentes extra long (350 mm) est composé d'un matériau ignifuge et permet d'aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles à atteindre, par exemple dans la cheminée, le poêle ou le barbecue. Le suceur pour fentes extra long est un accessoire complémentaire compatible avec tous les aspirateurs cendres et poussières du segment Home & Garden.