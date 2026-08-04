Jeu de lingettes Steam+Clean Floor
2 serpillières douces en peluche pour mieux décoller et absorber la saleté
2 serpillières de sol microfibre douces en peluche pour une élimination simple des salissures. Idéal pour le nettoyage des carreaux, la pierre naturelle, les sols en linoléum et PVC.
Caractéristiques et avantages
Serpillière douce pour le sol en microfibres de qualité supérieure
- Retrait optimal des salissures, absorption élevée des salissures; le microfibre garantit de bons résultats de nettoyage sur toutes les surfaces dures.
Microfibres de qualité
- Lavage à 60°C en machine possible.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 110 x 8
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs