La lance Multi Jet portable regroupe 5 types de jet dans une seule lance d'arrosage : jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. La lance multijet est ainsi parfaitement adaptée à diverses applications. Le choix du jet adéquat se fait très simplement en tournant la tête de buse. Le raccord Quick Connect entre la tête de buse et le tube rallonge permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire pour nettoyeur portable d'une seule main. Le tube rallonge favorise un travail ergonomique et offre une bonne protection contre les éclaboussures grâce à la distance supplémentaire. La MJ 24 portable est compatible avec le nettoyeur pression sans fil KHB 5 Battery.