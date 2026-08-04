Set buse de sol EasyFix pour SC 1
La propreté sans entrer en contact avec la saleté : avec le set buse de sol EasyFix pour SC 1, vous pouvez transformer le nettoyeur vapeur portatif en serpillière en un clin d'oeil.
Du nettoyeur vapeur portatif à la serpillière en un clin d'oeil : le set de nettoyage des sols EasyFix pour le SC 1 rend cela possible ! Il suffit de fixer la serpillière universelle à la buse de sol EasyFix et relier les embouts au SC 1, vous pouvez commencer à nettoyer le sol immédiatement. La serpillière universelle en microfibres assure un nettoyage particulièrement efficace de la saleté. La perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats de nettoyage excellents et hygiéniques dans les coins et près des murs. Le set de nettoyage des sols EasyFix est inclus dans l'équipement de base du SC 1 EasyFix.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Fixation simple de la buse de sol sur le SC 1
- La buse de sol EasyFix peut être installée rapidement et sans efforts sur l'appareil, de même que les tubes du nettoyeur vapeur.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
Technologie à lamelles innovantes
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Buse dotée d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|520 x 115 x 100
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages