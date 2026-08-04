Du nettoyeur vapeur portatif à la serpillière en un clin d'oeil : le set de nettoyage des sols EasyFix pour le SC 1 rend cela possible ! Il suffit de fixer la serpillière universelle à la buse de sol EasyFix et relier les embouts au SC 1, vous pouvez commencer à nettoyer le sol immédiatement. La serpillière universelle en microfibres assure un nettoyage particulièrement efficace de la saleté. La perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats de nettoyage excellents et hygiéniques dans les coins et près des murs. Le set de nettoyage des sols EasyFix est inclus dans l'équipement de base du SC 1 EasyFix.