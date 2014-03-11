Conseils d'utilisation de tous nos produits Home&Garden
Ici, vous trouverez un aperçu des solutions de nettoyage classées par ordre alphabétique.
Les produits de la gamme extérieure
Nettoyage de la voiture
Vous trouverez les produits et accessoires dont vous avez besoin pour nettoyer rapidement et efficacement votre voiture.
Nettoyage de terrasse
Vous trouverez les produits et accessoires dont vous avez besoin pour nettoyer votre terrasse après l'hiver.
Arrosage du jardin
Grâce à nos pompes de jardin, vous pouvez arroser de grandes surfaces de manière entièrement automatique à l'aide d'une commande à distance.
Balayer
Adieu, balai et pelle : les balayeuses Kärcher permettent de nettoyer les trottoirs, la chaussée, l'entrée et la cour jusqu'à cinq fois plus vite.
Dalles couvertes de mousse
Les rotabuses de Kärcher conviennent parfaitement pour enlever la mousse de la surface des panneaux.
Nettoyage du mobilier de jardin
Les affreuses taches sur les meubles de jardin dues à la pollution ou à l'hiver passé peuvent être éliminées au moyen de nos nettoyeurs haute pression.
Nettoyage des canalisations
Le kit de nettoyage des canalisations est idéal pour désengorger les canalisations bouchées à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.
Nettoyage des façades
Kärcher ne se contente pas de proposer des appareils pour les pourtours de la maison. La maison elle-même se salit avec le temps mais peut retrouver son éclat grâce aux appareils de Kärcher.
Les produits de la gamme Intérieure
Nettoyage à la vapeur
Ici, vous trouverez toute une série de conseils sur les possibilités d'utilisation d'un nettoyeur vapeur : nettoyer de manière très simple les sols, joints, robinetterie, baignoire, WC, fenêtres et miroirs, cuisine et bien plus encore.
Repassage à la vapeur
La pression constante de la vapeur facilite le repassage, même pour les étoffes lourdes, permettant ainsi de gagner 50 % de temps de repassage.
Nettoyage des fenêtres
Kärcher propose la solution optimale pour venir à bout de la saleté sur vos fenêtres. Découvrez les différents accessoires pour le nettoyage des fenêtres.
Nettoyage des moquettes
Le nettoyage des moquettes est un jeu d'enfant quand on utilise les bons produits Kärcher.
Nettoyage des capitonnages
Grâce aux appareils d'injection/extraction de Kärcher, vos meubles capitonnés redeviennent propres jusqu'au cœur des fibres.
Alimentation en eau domestique
Pour utiliser des eaux usées dans la maison, utilisez nos pompes domestiques et pompes de jardin.
Entretien des sols
Ici, vous trouverez les principales informations et de nombreux conseils pour l'entretien correct des sols ainsi que des informations sur le polissage et les produits d'entretien et détergents appropriés.