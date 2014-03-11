Conseils d'utilisation de tous nos produits Home&Garden

Ici, vous trouverez un aperçu des solutions de nettoyage classées par ordre alphabétique. 

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Les produits de la gamme extérieure

Nettoyage des voitures

Nettoyage de la voiture

Vous trouverez les produits et accessoires dont vous avez besoin pour nettoyer rapidement et efficacement votre voiture.

Teaser_Nettoyage des terrasses

Nettoyage de terrasse

Vous trouverez les produits et accessoires dont vous avez besoin pour nettoyer votre terrasse après l'hiver.

Arrosage du jardin_Teaser

Arrosage du jardin

Grâce à nos pompes de jardin, vous pouvez arroser de grandes surfaces de manière entièrement automatique à l'aide d'une commande à distance.

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Balayer

Adieu, balai et pelle : les balayeuses Kärcher permettent de nettoyer les trottoirs, la chaussée, l'entrée et la cour jusqu'à cinq fois plus vite.

Dalles_couvertes de mousse

Dalles couvertes de mousse

Les rotabuses de Kärcher conviennent parfaitement pour enlever la mousse de la surface des panneaux.

Mobilier de jardin_Header

Nettoyage du mobilier de jardin

Les affreuses taches sur les meubles de jardin dues à la pollution ou à l'hiver passé peuvent être éliminées au moyen de nos nettoyeurs haute pression.

Nettoyage des canalisations

Nettoyage des canalisations

Le kit de nettoyage des canalisations est idéal pour désengorger les canalisations bouchées à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

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Nettoyage des façades

Kärcher ne se contente pas de proposer des appareils pour les pourtours de la maison. La maison elle-même se salit avec le temps mais peut retrouver son éclat grâce aux appareils de Kärcher.

Les produits de la gamme Intérieure

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Nettoyage à la vapeur

Ici, vous trouverez toute une série de conseils sur les possibilités d'utilisation d'un nettoyeur vapeur : nettoyer de manière très simple les sols, joints, robinetterie, baignoire, WC, fenêtres et miroirs, cuisine et bien plus encore.

Repassage à la vapeur_Teaser

Repassage à la vapeur

La pression constante de la vapeur facilite le repassage, même pour les étoffes lourdes, permettant ainsi de gagner 50 % de temps de repassage.

Nettoyage des fenêtres

Nettoyage des fenêtres

Kärcher propose la solution optimale pour venir à bout de la saleté sur vos fenêtres. Découvrez les différents accessoires pour le nettoyage des fenêtres.

Nettoyage des moquettes_Header

Nettoyage des moquettes

Le nettoyage des moquettes est un jeu d'enfant quand on utilise les bons produits Kärcher.

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Nettoyage des capitonnages

Grâce aux appareils d'injection/extraction de Kärcher, vos meubles capitonnés redeviennent propres jusqu'au cœur des fibres.

Alimentation domestique en eau_Teaser

Alimentation en eau domestique

Pour utiliser des eaux usées dans la maison, utilisez nos pompes domestiques et pompes de jardin.

Entretien des sols

Entretien des sols

Ici, vous trouverez les principales informations et de nombreux conseils pour l'entretien correct des sols ainsi que des informations sur le polissage et les produits d'entretien et détergents appropriés.