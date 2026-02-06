Découvrez le FCV 4 - le multitalent qui va révolutionner la façon dont vous nettoyez vos sols ! Cet aspirateur laveur 3-en-1 doté de la fonction innovante Xtra!Clean aspire, lave et sèche, facilitant ainsi le nettoyage des sols durs, des tapis et même des liquides renversés, ce qui permet de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi quatre modes de nettoyage - le mode automatique avec le capteur de saleté Dynamic!Control, le mode intelligent Stair!Assist, le mode sec et le puissant mode Advanced!Power*** - et attaquez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussière, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie ultime Hygienic!Spin, avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, garantit non seulement des résultats de balayage parfaits, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour une propreté hygiénique. Le puissant moteur brushless et la batterie longue durée, d'une autonomie de 45 minutes, permettent de nettoyer jusqu'à 200 m² sans interruption. Il est également équipé d'un écran Vision!Clean de 3,2 pouces, d'une fonction de démarrage/arrêt automatique et d'une fonction d'auto-nettoyage, ainsi que d'un rouleau Pure!Roll lavable pour une commodité maximale - sans jamais entrer en contact avec la saleté.