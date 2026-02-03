VCS 3 Nano Complete
Léger et polyvalent, le VCS 3 adapte sa puissance (LED Autosense) pour un nettoyage optimal et jusqu'à 50 min d'autonomie, passant du sol au plafond.
Découvrez le VCS 3, l'aspirateur balai sans fil qui révolutionne votre quotidien. Son design ergonomique vous permet de passer sans effort d'un mode balai à un mode aspirateur à main, atteignant les moindres recoins de votre intérieur. Profitez d'une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 50 minutes, vous permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. La technologie Autosense intégrée est une véritable innovation : elle ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du niveau de saleté détecté, optimisant ainsi l'efficacité et l'autonomie. Cette intelligence est visualisée par une LED intuitive qui change de couleur directement sur l'aspirateur, vous indiquant en temps réel l'intensité du nettoyage. Le VCS 3 offre trois niveaux de puissance pour s'adapter à toutes vos surfaces et tous les types de saleté, des poussières légères aux débris plus tenaces. Sa recharge se fait via un chargeur USB-C assure une compatibilité universelle et une praticité accrue. Livré avec de nombreux accessoires, il devient l'outil idéal pour un nettoyage complet de votre intérieur, des sols aux plafonds, en passant par les tissus d'ameublement et l'intérieur de votre voiture.
Caractéristiques et avantages
Puissance HEPA pour une filtration supérieure à 99,9 %
- Respirez librement : grâce au filtre HEPA qui maintient l'air intérieur propre et sain.
- Capture 99,9 % des particules (testé selon la norme EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – idéal pour les personnes souffrant d'allergies.
- Pour une maison hygiénique et propre, sans poussière ni allergènes.
Brosse turbo efficace
- Technologie de pointe pour les buses de sol avec entraînement électrique pour un nettoyage en profondeur sur tous les types de sols.
- Le joint parfaitement conçu garantit une puissance d'aspiration maximale et une élimination efficace de la saleté, même lorsqu'il s'agit de saletés tenaces.
- Ramasse facilement les poils d'animaux, la poussière et les saletés sur les tapis, les sols durs et les tissus d'ameublement.
Moteur brushless haute vitesse – puissant et durable
- Performances de nettoyage impressionnantes grâce à des vitesses élevées et une puissance d'aspiration optimale.
- Moteur brushless pour une durabilité et une fiabilité accrues, prolongeant ainsi la durée de vie de votre aspirateur.
Trois modes de nettoyage – flexibles et efficaces
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|600
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency: / env. 50 Mode normal : / env. 20 Mode boost : / env. 10
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|240
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,2
|Poids avec emballage (kg)
|4,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Inclus dans la livraison
- Type de filtre HEPA: Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)
- Filtre à haute efficacité: 1 Pièce(s)
- Buse de sol universelle
- Suceur fentes
- Brosse plumeau
- Support pour accessoires
- Petit support mural
Équipement
- Chargeur: Câble de charge 5 V - 12 V USB-C + adaptateur (1 de chaque)
- Système de filtration sans sac
- Buse pour fauteuils
- Capteur de poussière
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Tapis
- Surfaces textiles
- Escaliers
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine VCS 3 Nano Complete
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.