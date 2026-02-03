Découvrez le VCS 3, l'aspirateur balai sans fil qui révolutionne votre quotidien. Son design ergonomique vous permet de passer sans effort d'un mode balai à un mode aspirateur à main, atteignant les moindres recoins de votre intérieur. Profitez d'une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 50 minutes, vous permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. La technologie Autosense intégrée est une véritable innovation : elle ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du niveau de saleté détecté, optimisant ainsi l'efficacité et l'autonomie. Cette intelligence est visualisée par une LED intuitive qui change de couleur directement sur l'aspirateur, vous indiquant en temps réel l'intensité du nettoyage. Le VCS 3 offre trois niveaux de puissance pour s'adapter à toutes vos surfaces et tous les types de saleté, des poussières légères aux débris plus tenaces. Sa recharge se fait via un chargeur USB-C assure une compatibilité universelle et une praticité accrue. Livré avec de nombreux accessoires, il devient l'outil idéal pour un nettoyage complet de votre intérieur, des sols aux plafonds, en passant par les tissus d'ameublement et l'intérieur de votre voiture.