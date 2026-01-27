L’injecteur/extracteur sans fil pour nettoyer tapis, véhicules, canapés et autres tissus. Le détacheur SE 3-18 aspire, enlève et nettoie les tâches courantes présentes sur les surfaces textiles et ne laisse aucun résidu. Sa conception compacte et sa batterie (non incluse) permettent une liberté et une maniabilité totale. Vous éliminez en un instant la saleté des sièges de voiture et des meubles de jardin ainsi que des fauteuils, canapés ou moquettes - tout aussi efficacement qu'avec nos nettoyeurs filaires. Après le nettoyage, le SE 3-18 vous facilitera le lavage de l’appareil avec sa fonction de rinçage hygiénique, qui élimine la saleté de l'appareil et du tuyau sans entrer en contact avec celle-ci. Cet appareil fait partie de la plateforme Battery Power 18 V.