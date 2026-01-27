Nettoyage en profondeur et liberté de mouvement maximale : le détacheur sans-fil SE 3-18 Compact Home nettoie les surfaces textiles jusqu'à la fibre, sans laisser de résidus. Il vous permet de nettoyer les canapés, les matelas, les sièges de voiture ou encore les meubles de jardin. Vous pouvez ainsi éliminer les taches causées par les animaux de compagnie, les taches de nourriture ou de boissons. Grâce à son design compact, l'appareil est facile à manipuler et à utiliser, même dans les endroits les plus restreints. Il est utilisé même lorsqu'il n'y a pas de prise de courant à proximité, grâce à la batterie 18V Kärcher Battery Power (non incluse). Sa fonction de rinçage permet de nettoyer le système et d'éliminer de manière hygiénique les saletés et les bactéries dans l'appareil, évitant ainsi les odeurs désagréables.