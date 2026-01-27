SE 3 Compact Floor (version filaire)
Le détacheur SE 3 Compact Floor convainc par son nettoyage en profondeur des surfaces textiles telles que les tapis, moquettes, canapés, fauteuils, sièges de voitures, sièges pour enfants...
Grâce au détacheur SE 3 Compact Floor, vous pouvez nettoyer en profondeur et jusqu'aux fibres toutes les surfaces textiles de vos intérieurs. Son format compact lui permet d'être rangé facilement pour gagner de la place, ce qui lui permet d'être rapidement prêt à l'emploi à chaque fois que cela est nécessaire. La saleté est éliminée rapidement et efficacement des tissus comme vos canapés, fauteuils, sièges de voitures... Grâce à la buse de sol, vous pouvez également nettoyer vos tapis et moquettes, sans devoir vous baisser. La buse d'extraction 2-en-1 XXL peut être utilisée sans les tubes d'extension ce qui vous permet de nettoyer de plus grandes surfaces. Les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil pour les avoir à portée de main en permanence. Une fois le nettoyage terminé, la fonction de rinçage automatique de l'appareil permet d'éliminer les odeurs et les bactéries du système. Le détacheur est vendu avec une buse pour tissus, une buse de fentes et un détergent.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Nettoyage sans effort et rapide grâce à une méthode de nettoyage efficace par pulvérisation et extraction combinée à un moteur puissant mais économe en énergie.
Accessoires spécialement développés pour un nettoyage facile et en profondeur des fibresLa buse d'extraction 2-en-1 XXL permet un nettoyage praitque et rapide des surfaces de taille moyenne comme les tapis ou les assises de canapé. La buse d'aspiration pour tissus peut être utilisée pour nettoyer rapidement et facilement la saleté incrustée, tandis que la buse de fentes facilite le nettoyage des zones particulièrement difficiles d'accès. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
Fonction de rinçage hygiéniqueAprès le nettoyage, l'appareil se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Cela permet d'éliminer toute saleté résiduelle et d'éviter les odeurs désagréables dues à l'accumulation de la saleté. Permet le rangement immédiat de l'appareil propre.
Appareil particulièrement compact et peu encombrant
- Flexibilité, également dans les zones étroites ou difficiles d'accès.
- Avec poignée fonctionnelle pour un transport rapide et pratique de l'appareil.
- Stockage peu encombrant.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et nettoyage faciles du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2-en-1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Avec articulation pivotante sur le tuyau pour une plus grande liberté de mouvement.
Flexible et accessoires : se rangent facilement sur l'appareil
- Facile à transporter d'une seule main - tous les accessoires et le tuyau peuvent être rangés directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés à l'appareil, vous pouvez donc compter sur leur présence au moment de l'utilisation.
Espace de rangement pour les petits accessoires
- Pratique pour un rangement temporaire pendant le nettoyage.
- Parfait pour le nettoyage de divers types de textiles
Prise en main facile et confortable
- Il est facile d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- Utilisation intuitive.
- Prêt à nettoyer immédiatement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|500
|Rayon d'action (m)
|6
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1,7
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|2,9
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|3,6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|6,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|450 x 225 x 260
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.9 m
- Tubes injecteur/extracteur: 2 Pièce(s), 0.5 m, Plastique
- Buse d'extraction 2-en-1 XXL
- Buse de lavage pour meubles: 88 mm
- Buse de lavage pour fentes
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 100 ml
- Système de confort 2-en-1 : tuyau d'aspiration intégré
Équipement
- Système d'attache du câble électrique
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Rangement pour petites pièces
- Fonction de nettoyage
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Tissus d'ameublement
- Sièges de voiture
