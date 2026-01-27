Grâce au détacheur SE 3 Compact Floor, vous pouvez nettoyer en profondeur et jusqu'aux fibres toutes les surfaces textiles de vos intérieurs. Son format compact lui permet d'être rangé facilement pour gagner de la place, ce qui lui permet d'être rapidement prêt à l'emploi à chaque fois que cela est nécessaire. La saleté est éliminée rapidement et efficacement des tissus comme vos canapés, fauteuils, sièges de voitures... Grâce à la buse de sol, vous pouvez également nettoyer vos tapis et moquettes, sans devoir vous baisser. La buse d'extraction 2-en-1 XXL peut être utilisée sans les tubes d'extension ce qui vous permet de nettoyer de plus grandes surfaces. Les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil pour les avoir à portée de main en permanence. Une fois le nettoyage terminé, la fonction de rinçage automatique de l'appareil permet d'éliminer les odeurs et les bactéries du système. Le détacheur est vendu avec une buse pour tissus, une buse de fentes et un détergent.