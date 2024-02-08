Comment nettoyer son vélo soi-même ?

À l’occasion de l’Étape du Tour de France 2025, nous vous accueillerons sur notre stand au cœur du Village à Albertville. Venez à notre rencontre et découvrez nos animations :

Une station de lavage professionnelle

Prenez soin de votre vélo comme un véritable pro ! Profitez de notre station de nettoyage équipée des dernières technologies Kärcher.





Prenez soin de votre vélo comme un véritable pro ! Profitez de notre station de nettoyage équipée des dernières technologies Kärcher. Rencontre exceptionnelle avec Claude Dartois

Le samedi après-midi, ne manquez pas la venue de Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh-Lanta et passionné de sport.





Le samedi après-midi, ne manquez pas la venue de Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh-Lanta et passionné de sport. La célébration de nos 90 ans d'innovation

En 2025, Kärcher célèbre 90 années d’expertise et de technologies au service du nettoyage. À cette occasion, repartez avec des goodies à gagner directement sur notre stand.

Rejoignez-nous au Village et vivez l’expérience Kärcher !