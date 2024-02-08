Kärcher, partenaire officiel de l'Étape du Tour de France 2025 !
Pour sa 33ᵉ édition, l’Étape du Tour reliera Albertville à La Plagne : 131 km, 4 500 m de dénivelé et 5 ascensions spectaculaires au cœur des Alpes. Un défi mythique et l’occasion idéale pour tous les passionnés de cyclisme de découvrir nos solutions de nettoyage, parfaitement adaptées à l’entretien des vélos. Sur place, rendez-nous visite au village de l’Étape et testez nos nettoyeurs basse, moyenne et haute pression dans des conditions réelles. À distance, explorez notre sélection en ligne et trouvez la machine Kärcher qui répond à tous vos besoins.
PROFITEZ DE 20% DE RÉDUCTION SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS GRÂCE AU CODE "EDTKARCHER20"
Code promotionnel valable jusqu'au 30 septembre 2025 sur une sélection de produit.
UNE SOLUTION DE NETTOYAGE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
NOS SOLUTIONS DE NETTOYAGE MOBILE
Découvrez le Stand Kärcher au cœur du Village Étape du Tour de France !
À l’occasion de l’Étape du Tour de France 2025, nous vous accueillerons sur notre stand au cœur du Village à Albertville. Venez à notre rencontre et découvrez nos animations :
- Une station de lavage professionnelle
Prenez soin de votre vélo comme un véritable pro ! Profitez de notre station de nettoyage équipée des dernières technologies Kärcher.
- Rencontre exceptionnelle avec Claude Dartois
Le samedi après-midi, ne manquez pas la venue de Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh-Lanta et passionné de sport.
- La célébration de nos 90 ans d'innovation
En 2025, Kärcher célèbre 90 années d’expertise et de technologies au service du nettoyage. À cette occasion, repartez avec des goodies à gagner directement sur notre stand.
Rejoignez-nous au Village et vivez l’expérience Kärcher !
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Découvrez nos astuces de nettoyage
Comment nettoyer son vélo soi-même ?
Que vous fassiez du vélo pour vous divertir, respecter l'environnement ou pour votre santé, il est important de prendre soin de son vélo. En effet, pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de son VTT, vélo de ville ou vélo électrique, il est nécessaire de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le bon appareil et les accessoires adéquats simplifieront cette tâche. Découvrez nos conseils pour un nettoyage complet de votre vélo, que ce soit chez vous ou n'importe où.