Comment nettoyer son vélo soi-même ?

Kärcher, partenaire officiel de l'Étape du Tour de France 2025 !

Pour sa 33ᵉ édition, l’Étape du Tour reliera Albertville à La Plagne : 131 km, 4 500 m de dénivelé et 5 ascensions spectaculaires au cœur des Alpes. Un défi mythique et l’occasion idéale pour tous les passionnés de cyclisme de découvrir nos solutions de nettoyage, parfaitement adaptées à l’entretien des vélos. Sur place, rendez-nous visite au village de l’Étape et testez nos nettoyeurs basse, moyenne et haute pression dans des conditions réelles. À distance, explorez notre sélection en ligne et trouvez la machine Kärcher qui répond à tous vos besoins.

Profitez de notre offre promotionnelle de l'Étape du Tour de France !

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Code promotionnel valable jusqu'au 30 septembre 2025 sur une sélection de produit.
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UNE SOLUTION DE NETTOYAGE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

Une solution de nettoyage adaptée à chaque besoin

NOS SOLUTIONS DE NETTOYAGE MOBILE

OC 4 : Un Kärcher à emporter

Compact mais puissant : le nettoyeur mobile OC 4 redonne rapidement un effet “wow” à vos objets sans ramener la saleté dans la voiture ou à la maison. Il offre une longue autonomie de batterie de 22 minutes et un réservoir d’eau de 8 litres, idéal pour ceux qui souhaitent nettoyer facilement en déplacement, sans raccordement d’eau, tout en bénéficiant du confort d’un pistolet de nettoyage. Son réservoir étanche permet un transport sûr en voiture. Pratique, le socle de l’appareil se range dans le réservoir vide pour un gain de place optimal. Disponible également avec des kits d’accessoires spécialement conçus pour les amateurs de deux-roues, les passionnés de plein air et les propriétaires de chiens.

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OC 3 Foldable : Nomade et prêt à l'emploi

Format compact, une puissance de nettoyage importante grâce au nettoyeur mobile rétractable OC 3 Foldable, les objets sales retrouvent leur éclat à tout moment et à tout endroit. Lorsque le réservoir souple est déplié, le nettoyeur mobile compact s'avère d'une grande aide pour un nettoyage rapide des accessoires de camping, des vélos, des animaux de compagnie et bien plus encore. Avec sa contenance maximale de 8 litres, sa puissante batterie lithium-ion et ses accessoires, il permet de rétablir l'ordre et la propreté en un clin d'œil, même en pleine nature.

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OC 6-18 Premium : Le nettoyeur mobile sur batterie et réserve d'eau intégrée

Nettoyez où et quand vous le souhaitez.

Vous souhaitez raviver l'éclat à vos vélos mais vous êtes loin de toute prise électrique et de tout robinet ? Rien de plus facile avec le nettoyeur mobile sans fil OC 6-18 Premium. La puissance de sa batterie interchangeable 18 V et son réservoir d'eau d'une capacité de 12 litres permettent un nettoyage efficace à moyenne pression. Particulièrement astucieux : le chariot de transport est un réservoir d'eau de 12 litres, il permet de nettoyer jusqu'à deux vélos et rend le produit totalement autonome.

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Découvrez le Stand Kärcher au cœur du Village Étape du Tour de France !

Plan Village Étape du Tour de France 2025

À l’occasion de l’Étape du Tour de France 2025, nous vous accueillerons sur notre stand au cœur du Village à Albertville. Venez à notre rencontre et découvrez nos animations :

  • Une station de lavage professionnelle
    Prenez soin de votre vélo comme un véritable pro ! Profitez de notre station de nettoyage équipée des dernières technologies Kärcher.

  • Rencontre exceptionnelle avec Claude Dartois
    Le samedi après-midi, ne manquez pas la venue de Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh-Lanta et passionné de sport.

  • La célébration de nos 90 ans d'innovation
    En 2025, Kärcher célèbre 90 années d’expertise et de technologies au service du nettoyage. À cette occasion, repartez avec des goodies à gagner directement sur notre stand.

Rejoignez-nous au Village et vivez l’expérience Kärcher !

RETOUR SUR L'ÉDITION 2024 DE L'ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

EDT 2024

Étape du Tour de France 2024

Étape du Tour de France 2024

EDT 2024

    Découvrez nos astuces de nettoyage

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    Comment nettoyer son vélo soi-même ?

    Que vous fassiez du vélo pour vous divertir, respecter l'environnement ou pour votre santé, il est important de prendre soin de son vélo. En effet, pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de son VTT, vélo de ville ou vélo électrique, il est nécessaire de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le bon appareil et les accessoires adéquats simplifieront cette tâche. Découvrez nos conseils pour un nettoyage complet de votre vélo, que ce soit chez vous ou n'importe où.

    Découvrir