Maîtrisez l'entretien de vos espaces extérieurs

L'entretien de vos espaces verts et surfaces extérieures peut vite devenir une grande source d'efforts sans garantir l'effet attendu. Nos produits destinés à leur entretien sont conçus pour réduire le temps de travail et garantir des résultats WOW.

Nettoyeur haute pression

Restaurez vos surfaces extérieurs

Grâce à leur puissance de nettoyage, nos nettoyeurs haute pression éliminent les salissures  légères ou incrustées sur les terrasses, murs, façades, allées et mobilier de jardin.

Nos nettoyeurs haute pression
Nettoyeur de terrasse

Retrouver l'éclat du bois

Les nettoyeurs de terrasse nettoient efficacement les surfaces en bois et les pierres lisses. Ils préservent les matériaux en offrant un résultat uniforme grâce à leur rouleaux en contre-rotation.

Nos nettoyeurs de terrasses
Nettoyeur mobile

Nettoyer où vous voulez et quand vous voulez

Grâce à leur batterie et leur réservoir intégré, nos nettoyeurs mobiles offrent une liberté d'utilisation pour le nettoyage des vélos, poussettes, chaussures et mobilier de camping.

Nos nettoyeurs mobiles
Robot tondeuse à gazon

Un entretien autonome

Nos robots tondeuses à gazon prennent le relais et entretiennent votre pelouse. A l'aide d'une technologie intelligente et silencieuse ils coupent l'herbe en toute autonomie.

Nos robots tondeuses à gazon
Tondeuse à gazon

Domptez la végétation

Que vous soyez débutant ou confirmé, notre gamme d'outils de jardinage vous accompagne dans l'entretien des espaces verts.

Nos outils de jardinage
Balayeuse

Capturez facilement les saletés

Ramassez sans effort, les feuilles mortes, la poussière et les débris dans les allées, terrasses et devantures avec nos balayeuses

Nos balayeuses
Accessoires d'arrosage

Maintenez votre jardin en bonne santé

Nos accessoires d'arrosage garantissent une irrigation maîtrisée en optimisant la consommation d'eau de vos plantes et pelouses.

Nos accessoires d'arrosage
Pompe de jardin

Déplacer, évacuer ou utiliser l'eau

Nos pompes offrent différentes solutions : vider une cave inondée, évacuer l'eau d'une piscine ou utiliser l'eau de pluie stockée pour l'arrosage des plantes.

Nos pompes de maison et jardin