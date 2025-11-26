Maîtrisez l'entretien de vos espaces extérieurs
L'entretien de vos espaces verts et surfaces extérieures peut vite devenir une grande source d'efforts sans garantir l'effet attendu. Nos produits destinés à leur entretien sont conçus pour réduire le temps de travail et garantir des résultats WOW.
Restaurez vos surfaces extérieurs
Grâce à leur puissance de nettoyage, nos nettoyeurs haute pression éliminent les salissures légères ou incrustées sur les terrasses, murs, façades, allées et mobilier de jardin.
Retrouver l'éclat du bois
Les nettoyeurs de terrasse nettoient efficacement les surfaces en bois et les pierres lisses. Ils préservent les matériaux en offrant un résultat uniforme grâce à leur rouleaux en contre-rotation.
Nettoyer où vous voulez et quand vous voulez
Grâce à leur batterie et leur réservoir intégré, nos nettoyeurs mobiles offrent une liberté d'utilisation pour le nettoyage des vélos, poussettes, chaussures et mobilier de camping.
Un entretien autonome
Nos robots tondeuses à gazon prennent le relais et entretiennent votre pelouse. A l'aide d'une technologie intelligente et silencieuse ils coupent l'herbe en toute autonomie.
Domptez la végétation
Que vous soyez débutant ou confirmé, notre gamme d'outils de jardinage vous accompagne dans l'entretien des espaces verts.
Capturez facilement les saletés
Ramassez sans effort, les feuilles mortes, la poussière et les débris dans les allées, terrasses et devantures avec nos balayeuses.
Maintenez votre jardin en bonne santé
Nos accessoires d'arrosage garantissent une irrigation maîtrisée en optimisant la consommation d'eau de vos plantes et pelouses.
Déplacer, évacuer ou utiliser l'eau
Nos pompes offrent différentes solutions : vider une cave inondée, évacuer l'eau d'une piscine ou utiliser l'eau de pluie stockée pour l'arrosage des plantes.