NE LAISSEZ PAS LE NETTOYAGE VOUS RENDRE FOU
Le ménage peut être source de frustration et parfois d'exaspération lorsque les équipements de nettoyage n'ont pas l'effet WOW attendu. Nos produits innovants et ultra légers destinés à l'intérieur de la maison rendent le nettoyage agréable et permettent de retrouver la sérénité.
Oubliez les produits chimiques
Les nettoyeurs vapeur Kärcher seulement utilisent de la vapeur d'eau pour éliminer jusqu'à 99,999 %* des virus et 99,99 %** des bactéries domestiques courantes.
Retrouvez de la clarté
Nos nettoyeurs de vitres nettoient les surfaces vitrées et lisses trois fois plus rapidement qu'à la main, sans traces ni résidus d'eau sale.
Faites briller vos sols en un seul geste
Aspirez et nettoyez en un seul mouvement. Nos aspirateurs laveurs aspirent les saletés sèches et lavent les taches pour des sols impeccables en un temps réduit.
Une aspiration sur-mesure
Petite ou grande surface, avec ou sans fil, avec ou sans sac : choisissez l'aspirateur qui vous correspond.
Relevez tous les défis
Grâce à la robustesse des aspirateurs eau et poussières Kärcher, aucune saleté grossière ou humide ne vous résiste.
La propreté au coeur de la fibre
Conçus pour les personnes allergiques et les foyers avec des animaux, nos détacheurs et shampouineuses éliminent les saletés les plus tenaces présentes sur les surfaces textiles.
Oubliez le nettoyage manuel
Laissez la corvée de nettoyage des sols aux robots aspirateurs laveurs. Les sols durs et les moquettes à poils courts sont nettoyés en toute autonomie.
* Lors du nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c'est-à-dire avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés comme les virus de la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B) sont éliminés des surfaces dures et lisses courantes de la maison (germe d'essai : virus modifié de la vaccine Ankara).
** Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae).