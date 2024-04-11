NE LAISSEZ PAS LE NETTOYAGE VOUS RENDRE FOU

* Lors du nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c'est-à-dire avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés comme les virus de la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B) sont éliminés des surfaces dures et lisses courantes de la maison (germe d'essai : virus modifié de la vaccine Ankara).

** Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae).