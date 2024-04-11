NE LAISSEZ PAS LE NETTOYAGE VOUS RENDRE FOU

Le ménage peut être source de frustration et parfois d'exaspération lorsque les équipements de nettoyage n'ont pas l'effet WOW attendu. Nos produits innovants et ultra légers destinés à l'intérieur de la maison rendent le nettoyage agréable et permettent de retrouver la sérénité.

nettoyeurs vapeur Kärcher

Oubliez les produits chimiques

Les nettoyeurs vapeur Kärcher seulement utilisent de la vapeur d'eau pour éliminer jusqu'à 99,999 %* des virus et 99,99 %** des bactéries domestiques courantes.

Nos nettoyeurs vapeur
aspirateurs nettoyeurs de vitres Kärcher

Retrouvez de la clarté

Nos nettoyeurs de vitres nettoient les surfaces vitrées et lisses trois fois plus rapidement qu'à la main, sans traces ni résidus d'eau sale.

Nos nettoyeurs de vitres sans fil
Aspirateurs laveurs

Faites briller vos sols en un seul geste

Aspirez et nettoyez en un seul mouvement. Nos aspirateurs laveurs aspirent les saletés sèches et lavent les taches pour des sols impeccables en un temps réduit.

Nos aspirateurs laveurs
aspirateurs

Une aspiration sur-mesure

Petite ou grande surface, avec ou sans fil, avec ou sans sac : choisissez l'aspirateur qui vous correspond.

Nos aspirateurs poussières
aspirateurs eau et poussières Kärcher

Relevez tous les défis

Grâce à la robustesse des aspirateurs eau et poussières Kärcher, aucune saleté grossière ou humide ne vous résiste.

Nos aspirateurs eau et poussières
Détacheur Kärcher

La propreté au coeur de la fibre

Conçus pour les personnes allergiques et les foyers avec des animaux, nos détacheurs et shampouineuses éliminent les saletés les plus tenaces présentes sur les surfaces textiles.

Nos détacheurs / shampouineuses
robots aspirateurs laveurs Kärcher

Oubliez le nettoyage manuel

Laissez la corvée de nettoyage des sols aux robots aspirateurs laveurs. Les sols durs et les moquettes à poils courts sont nettoyés en toute autonomie.

Nos robots aspirateurs laveurs

* Lors du nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c'est-à-dire avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés comme les virus de la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B) sont éliminés des surfaces dures et lisses courantes de la maison (germe d'essai : virus modifié de la vaccine Ankara).

** Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae).