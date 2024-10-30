Kärcher pédale à nouveau aux côtés des héros de l'Étape du Tour de France !

Kärcher : votre allié propreté sur l'Étape du Tour de France

Kärcher, leader des solutions de nettoyage pour particuliers et professionnels, a mis son expertise au service des participants de l'Étape du Tour de France. Sur son stand installé au village de l'Étape, Kärcher a offert aux cyclistes l'opportunité de tester les nouveaux nettoyeurs mobiles. Ils ont ainsi pu découvrir les produits tout en profitant d'une remise exclusive pour l'événement, idéale pour redonner éclat et fraîcheur à leurs deux-roues après la course !