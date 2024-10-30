Kärcher pédale à nouveau aux côtés des héros de l'Étape du Tour de France !
Pour la deuxième année consécutive, Kärcher s'associe à l'Étape du Tour de France, la course cycliste mythique réservée aux amateurs. À cette occasion, profitez d'une réduction exceptionnelle de 30 % sur l’OC 3 Foldable (pliable) pour un nettoyage impeccable de vos vélos et équipements sportifs. Retrouvez les modalités de cette offre exceptionnelle à la fin de l’article.
Pour la deuxième année consécutive, Kärcher s'associe à l'Étape du Tour de France, la course cycliste mythique réservée aux amateurs. À cette occasion, profitez d'une réduction exceptionnelle de 30 % sur l’OC 3 Foldable (pliable) pour un nettoyage impeccable de vos vélos et équipements sportifs. Retrouvez les modalités de cette offre exceptionnelle à la fin de l’article.
L'Étape du Tour de France : un défi sportif et un moment de partage
L'Étape du Tour de France est bien plus qu'une simple course. C'est une véritable aventure humaine où des milliers de passionnés, venus du monde entier, se lancent sur les traces des plus grands champions du Tour de France. L'année dernière, Kärcher était présent pour soutenir ces héros du quotidien en leur proposant des solutions de nettoyage mobile innovantes.
Kärcher : votre allié propreté sur l'Étape du Tour de France
Kärcher, leader des solutions de nettoyage pour particuliers et professionnels, a mis son expertise au service des participants de l'Étape du Tour de France. Sur son stand installé au village de l'Étape, Kärcher a offert aux cyclistes l'opportunité de tester les nouveaux nettoyeurs mobiles. Ils ont ainsi pu découvrir les produits tout en profitant d'une remise exclusive pour l'événement, idéale pour redonner éclat et fraîcheur à leurs deux-roues après la course !
Les nettoyeurs mobiles Kärcher : la solution idéale pour les sportifs
Les nettoyeurs mobiles Kärcher sont parfaitement adaptés aux besoins des cyclistes et des sportifs en général. Compacts, légers et faciles à transporter, ils permettent de nettoyer efficacement les vélos, les équipements de sport, les vêtements et même vos amis à quatre pattes qui vous accompagnent lors de vos sorties. Grâce à leur batterie longue durée, vous pouvez dire adieu aux contraintes des branchements électriques et profiter d'une liberté de mouvement totale.
Célébrez la seconde participation de Kärcher à l'Étape du Tour de France avec une réduction de 30 % sur l’OC 3 Foldable (pliable) !
Profitez du code promotionnel EDT25KARCHER, valable du 1er au 30 novembre 2024
sur le webshop Kärcher.
N'attendez plus, équipez-vous dès aujourd'hui pour une aventure cycliste inoubliable !Découvrez l'OC 3 Foldable