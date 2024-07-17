Synonyme de grand confort, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix se démarque par son rangement pour câble, son compartiment pour accessoires et la position de parking de la buse de sol. Dotée d’une articulation flexible, la buse de sol EasyFix garantit une ergonomie optimale et des résultats irréprochables. Le système de bandes autoagrippantes permet de fixer simplement et rapidement la serpillière sur la buse de sol et de la retirer sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet d’ajuster l’intensité de la vapeur en fonction de la surface et du degré d’encrassement. La vaste gamme d’accessoires permet de redonner tout leur éclat au carrelage, aux plaques de cuisson et à la hotte, même jusque dans les moindres interstices – également en cas de saleté incrustée. Le réservoir à eau remplissable en permanence et amovible permet de nettoyer sans s’interrompre. Le SC 4 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé presque dans toute la maison. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. LeSC 4 EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).