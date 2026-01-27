Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi nettoie sans produits chimiques et est prêt en un éclair pour un nettoyage en profondeur. Le nettoyage en profondeur élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures. La conception compacte et pratique de l'appareil le rend confortable à utiliser et facile à ranger, même dans les espaces les plus restreints. Le SC 1 Multi est prêt à l'emploi en 30 secondes et est facile à remplir grâce au réservoir d'eau amovible. La cartouche de détartrage est remplaçable pour assurer un détartrage automatique de l'appareil et ainsi obtenir une durée de vie du produit cinq fois plus longue. L'écran lumineux LED avec bouton de commande permet un fonctionnement simple et sans effort. Sur l'écran, les différents modes suivants sont toujours affichés : préchauffage, prêt à l'emploi, mode vapeur et changement de cartouche. Vous pouvez acheter en accessoires le kit qui permet de transformer le produit directement en balai vapeur et ainsi obtenir un véritable produit multi-surfaces.