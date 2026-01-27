SC 1 Multi
Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi est prêt à l'emploi en 30 secondes et permet un nettoyage simple et en profondeur de vos surfaces comme les lavabos, plaques de cuisson, robinetteries...
Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi nettoie sans produits chimiques et est prêt en un éclair pour un nettoyage en profondeur. Le nettoyage en profondeur élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures. La conception compacte et pratique de l'appareil le rend confortable à utiliser et facile à ranger, même dans les espaces les plus restreints. Le SC 1 Multi est prêt à l'emploi en 30 secondes et est facile à remplir grâce au réservoir d'eau amovible. La cartouche de détartrage est remplaçable pour assurer un détartrage automatique de l'appareil et ainsi obtenir une durée de vie du produit cinq fois plus longue. L'écran lumineux LED avec bouton de commande permet un fonctionnement simple et sans effort. Sur l'écran, les différents modes suivants sont toujours affichés : préchauffage, prêt à l'emploi, mode vapeur et changement de cartouche. Vous pouvez acheter en accessoires le kit qui permet de transformer le produit directement en balai vapeur et ainsi obtenir un véritable produit multi-surfaces.
Caractéristiques et avantages
Design compact et pratique de l'appareilManiement aisé grâce au design compact de l'appareil. Forme ergonomique pour un nettoyage sans fatigue. L'appareil peut être stocké sur le lieu d'utilisation pour un accès facile.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil. Le remplacement de la cartouche est indiqué par un témoin lumineux à LED une heure à l'avance.
Témoins lumineux à LED avec tableau de commandePour une utilisation simple et sans mal. Pour actionner la vapeur, il suffit d'effleurer une fois le tableau de commande, sans aucun effort physique. Les témoins lumineux indiquent clairement les modes suivants : Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche requis.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Spécifications
Données techniques
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids avec emballage (kg)
|2,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à main
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Domaines d'utilisation
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
