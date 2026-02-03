SC 1 Multi Comfort
Le nettoyeur vapeur SC 1 Multi Comfort est compact et flexible, avec une rallonge de tuyau. Prêt à l'emploi en 30 secondes pour un nettoyage en profondeur simple et pratique.
Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi Comfort nettoie sans produits chimiques et est prêt très rapidement pour un nettoyage en profondeur de vos surfaces en un éclair. Un nettoyage en profondeur élimine jusqu'à 99,99 % des virus et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes des surfaces dures. Le tuyau d'extension supplémentaire inclus rend les taches ménagères encore plus faciles et plus flexibles, même dans les endroits difficiles d'accès. Vous posez ainsi poser l'appareil et utiliser uniquement la rallonge et la buse à main pour nettoyer vos surfaces. La conception compacte et pratique de l'appareil le rend confortable à utiliser et facile à ranger dans les espaces les plus réduits. Le SC 1 Multi Comfort est prêt à l'emploi en 30 secondes et est facile à remplir grâce au réservoir d'eau amovible. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique pour une durée de vie du produit cinq fois plus longue. L'écran lumineux LED avec bouton de commande permet un fonctionnement de l'appareil simple et sans efforts. Les différents modes tels que préchauffage, prêt à l'emploi, mode vapeur et changement de cartouche à prévoir sont toujours affichés. Il est également possible de transformer ce produit en balai vapeur grâce au kit proposé en accessoires.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage pratique et flexible grâce au tuyau de rallonge inclusGrâce au tuyau de rallonge fourni avec l'appareil, même les zones difficiles d'accès comme les coins et les fentes peuvent être nettoyés sans efforts. Les accessoires comme la buse à main ou le défroisseur peuvent facilement être fixés dessus.
Design compact et pratique de l'appareilManiement aisé grâce au design compact de l'appareil. Forme ergonomique pour un nettoyage sans fatigue. L'appareil peut être stocké sur le lieu d'utilisation pour un accès facile.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil. Le remplacement de la cartouche est indiqué par un témoin lumineux à LED une heure à l'avance.
Témoins lumineux à LED avec tableau de commande
- Pour une utilisation simple et sans mal.
- Pour actionner la vapeur, il suffit d'effleurer une fois le tableau de commande, sans aucun effort physique.
- Les témoins lumineux indiquent clairement les modes suivants : Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche requis.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Spécifications
Données techniques
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids avec emballage (kg)
|2,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Rallonge de flexible pour SC 1
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à main
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Domaines d'utilisation
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
