Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi Comfort nettoie sans produits chimiques et est prêt très rapidement pour un nettoyage en profondeur de vos surfaces en un éclair. Un nettoyage en profondeur élimine jusqu'à 99,99 % des virus et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes des surfaces dures. Le tuyau d'extension supplémentaire inclus rend les taches ménagères encore plus faciles et plus flexibles, même dans les endroits difficiles d'accès. Vous posez ainsi poser l'appareil et utiliser uniquement la rallonge et la buse à main pour nettoyer vos surfaces. La conception compacte et pratique de l'appareil le rend confortable à utiliser et facile à ranger dans les espaces les plus réduits. Le SC 1 Multi Comfort est prêt à l'emploi en 30 secondes et est facile à remplir grâce au réservoir d'eau amovible. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique pour une durée de vie du produit cinq fois plus longue. L'écran lumineux LED avec bouton de commande permet un fonctionnement de l'appareil simple et sans efforts. Les différents modes tels que préchauffage, prêt à l'emploi, mode vapeur et changement de cartouche à prévoir sont toujours affichés. Il est également possible de transformer ce produit en balai vapeur grâce au kit proposé en accessoires.