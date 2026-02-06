Nettoyant pour sols en pierre / linoléum / PVC RM 533, 1l
Le nettoyant pour sols RM 533 élimine les salissures tenaces sur la pierre, le linoléum et le PVC.
Le nettoyant pour sols RM 533 est spécialement conçu pour l'aspiro-cireuse Kärcher. Il nettoie en profondeur les salissures tenaces sur la pierre, le linoléum et le PVC, tout en éliminant efficacement les taches les plus persistantes. Avec sa formule puissante, il garantit un nettoyage optimal et laisse vos sols propres. Un choix idéal pour maintenir la propreté et la beauté de vos revêtements.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|90 x 90 x 215
Propriétés
- Nettoyage profond
- Enlève les vieilles couches
- Enlève les salissures tenaces
- La base pour des revêtements renouvellés
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
- Fabriqué en Allemagne
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/ récipient avec doublure intérieure.
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Linoleum
- Sols en PVC