Le nettoyant pour sols RM 533 est spécialement conçu pour l'aspiro-cireuse Kärcher. Il nettoie en profondeur les salissures tenaces sur la pierre, le linoléum et le PVC, tout en éliminant efficacement les taches les plus persistantes. Avec sa formule puissante, il garantit un nettoyage optimal et laisse vos sols propres. Un choix idéal pour maintenir la propreté et la beauté de vos revêtements.