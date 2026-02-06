Le RCF 3 devient votre nouvel allié de tous les jours pour maintenir un intérieur propre. Miettes, cheveux, tâches de café, saletés de tous les jours... rien ne lui résiste ! Le robot connecté vous fera gagner du temps en réalisant le nettoyage à votre place. Grâce à sa technologie de rouleau auto-entraîné, le RCF 3 récupère aussi bien les saletés sèches qu'humides. Son système à deux réservoirs permet d'alimenter en permanence le rouleau en eau propre et de collecter séparément l'eau sale (avec les saletés qui auront été récupérées précédemment). Ainsi, vous nettoyez toujours votre intérieur à l'eau propre. Le robot est paramétrable directement depuis l'application où plusieurs modes de nettoyage sont disponibles. Il est également possible de plannifier les nettoyages pour organiser votre vie quotidienne sans penser au ménage !