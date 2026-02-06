Nettoyeur de sols RCF 3
Simplifiez votre nettoyage avec le nouveau robot nettoyeur de sols connecté ! Le RCF 3 nettoie tous les sols durs de manière complètement autonome et offre d'excellents résultats au quotidien.
Le RCF 3 devient votre nouvel allié de tous les jours pour maintenir un intérieur propre. Miettes, cheveux, tâches de café, saletés de tous les jours... rien ne lui résiste ! Le robot connecté vous fera gagner du temps en réalisant le nettoyage à votre place. Grâce à sa technologie de rouleau auto-entraîné, le RCF 3 récupère aussi bien les saletés sèches qu'humides. Son système à deux réservoirs permet d'alimenter en permanence le rouleau en eau propre et de collecter séparément l'eau sale (avec les saletés qui auront été récupérées précédemment). Ainsi, vous nettoyez toujours votre intérieur à l'eau propre. Le robot est paramétrable directement depuis l'application où plusieurs modes de nettoyage sont disponibles. Il est également possible de plannifier les nettoyages pour organiser votre vie quotidienne sans penser au ménage !
Caractéristiques et avantages
Technologie de rouleaux FCLe robot RCF 3 fonctionne grâce à la technologie des rouleaux de nettoyeurs de sols Kärcher. Il permet d'assurer un nettoyage humide des sols durs. Les saletés légères et sèches comme la poussière, les miettes ou celles du quotidien sont ramassées directement pendant le nettoyage et collectées avec l'eau sale dans le réservoir dédié. Le fonctionnement du rouleau engendre un nettoyage en continu qui garantit des résultats optimaux, y compris sur de grandes surfaces.
Système à 2 réservoirs avec indicateur de niveau de remplissageLe robot est composé de deux réservoirs différents : le rouleau en microfibres est constamment humidifié avec de l'eau provenant du réservoir d'eau propre. À l'inverse, l'eau sale et les salissures sont récupérées dans le deuxième réservoir. Les indicateurs de niveau de remplissage des réservoirs indiquent si le réservoir d'eau sale est plein ou si celui d'eau propre est vide. Dans les deux cas, le robot interrompt son travail et retour à la station de charge. L'affichage est indiqué par des LED directement sur le robot mais aussi par le biais d'une notification dans l'application.
Système de détection des tapis et moquettesLe RCF 3 détecte automatiquement les surfaces recouvertes de moquette à l'aide d'un capteur à ultrasons et les affiche sur la carte de l'application. Pendant le nettoyage, le robot contourne les tapis et les empêche donc d'être mouillés. Si nécessaire, l'évitement des tapis peut également être désactivé via l'application, de sorte que le robot passe sur toutes les surfaces, même les tapis à poil ras.
Fonction de nettoyage automatique du rouleau
- Sur le bord du racloir, la saleté est éliminée du rouleau en continu tout au long du cycle de nettoyage et récupérée au niveau du peigne à cheveux ou transportée dans le réservoir d'eau sale.
- Meilleurs résultats de nettoyage grâce à la technologie approuvée du rouleau et au système à deux réservoirs : l'eau sale et les particules sont éliminées du rouleau pendant le cycle de nettoyage. Idéal également pour les grandes surfaces.
Commande facile de l'application avec WLAN
- L'application permet d'adapter de nombreux paramètres en fonction des préférences et besoins de chacun.
- L'application permet de contrôler et de configurer le robot nettoyeur depuis n'importe quel endroit. Même si vous n'êtes pas chez vous.
- Des informations sur l'état actuel de l'appareil et un affichage de la progression du nettoyage en cours sont disponibles via l'appli.
Cartographie précise des sols existants et options de personnalisation polyvalentes dans l'application
- L'application peut stocker plusieurs cartes, par exemple pour plusieurs étages.
- Définit les zones qui ne doivent pas être parcourues et nettoyées (par exemple les tapis, les aires de jeu et les obstacles plus importants) ou qui doivent être abordées de manière spécifique et nettoyées individuellement.
- Définition de paramètres de nettoyage individuels (intensité de nettoyage, quantité d'eau, nombre de passages) pour des pièces ou des zones spécifiques en fonction des besoins de nettoyage ou du degré de salissure.
Programme de minuterie
- Vous pouvez programmer les heures de nettoyage et créer des plannings de nettoyage via l'application.
- Le RCF 3 démarre de manière autonome les opérations de nettoyage en fonction des dates/heures programmées.
Sortie vocale
- Toujours bien informé : le RCF 3 utilise la sortie vocale pour fournir des informations importantes et partager l'état actuel.
- Si le robot a besoin d'aide ou d'un service, dans de nombreuses situations, il vous le dira par le biais d'une sortie vocale.
Capteurs de chute
- Les capteurs de chute empêchent de manière fiable le RCF 3 de tomber dans les escaliers ou sur les corniches.
- Les capteurs balaient le sol en permanence. Si une chute importante ou un risque similaire est détecté, le radar reçoit un signal qui incite le robot à faire demi-tour.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher accorde une grande importance à la protection des données et veille scrupuleusement à ce que toutes les exigences légales applicables en la matière soient respectées.
- L'ensemble du transfert de données entre l'application Home Robots sur votre smartphone et votre robot s'effectue via le Cloud sur des serveurs situés en Allemagne uniquement.
- Des mises à jour régulières permettent d'améliorer et d'étendre les performances du robot et de l'application. Cela signifie également que la sécurité du système est constamment mise à jour pour correspondre aux spécifications actuelles.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Temps de charge de la batterie (min)
|180
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Durée de fonctionnement par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²)
|80
|Réservoir d'eau douce (ml)
|430
|Réservoir d'eau sale (ml)
|115
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids du robot (kg)
|4,5
|Poids, station de base (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|7,2
|Diamètre du robot (mm)
|340
|Dimensions, station de charge (L x l x H) (mm)
|142 x 153 x 124
Inclus dans la livraison
- Rouleau en microfibres: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage
- Réservoir d'eau douce
- Réservoir d'eau sale
- Station de recharge
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Capteur de tapis
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
- Sortie vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Programme de minuterie: plusieurs minuteries possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à l'eau/ Système automatique/ Spot
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine Nettoyeur de sols RCF 3
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.