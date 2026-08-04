NT 22/1 Ap L Go!Further
Le NT 22/1 Ap L Go!Further est une édition limitée de l'aspirateur eau et poussières en noir avec 50 % de plastique recyclé¹⁾ et équipé d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.
L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et ultra léger. Ainsi, il est idéal pour les tâches de nettoyage faciles et de moyenne intensité dans divers domaines d'application professionnels. Il vient facilement à bout de la poussière, des gros déchets et les liquides grâce au décolmatage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le raccord du flexible d'aspiration fixé directement au niveau de la partie supérieure de l'appareil permet d'exploiter la totalité du volume de la cuve. Ses dimensions très compactes et son faible poids permettent un transport aisé et sans problème de l'appareil qui est de surcroît très facile d'utilsation.
Caractéristiques et avantages
Faible poids et dimensions compactesL’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApEfficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Permet un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.
Caractéristiques durablesDesign avec 50 % de plastique recyclé¹⁾. Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité : lavable et permettant d'aspirer sans sac filtrant. Décolmatage semi-automatique du filtre Ap pour une durée de vie prolongée du filtre.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humidité
- Permet de passer facilement de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières.
- Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
- Filtre à cartouche PES lavable.
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
- Permet d’utiliser la totalité du volume de la cuve
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacité de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau sonore (dB (A))
|71
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoire (kg)
|5,7
|Poids avec emballage (kg)
|9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Quantité de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Buse de fentes
- Filtre cartouche: PES
Équipement
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les nettoyages légers à modérés, dans de nombreux domaines d’application
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
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