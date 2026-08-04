L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et ultra léger. Ainsi, il est idéal pour les tâches de nettoyage faciles et de moyenne intensité dans divers domaines d'application professionnels. Il vient facilement à bout de la poussière, des gros déchets et les liquides grâce au décolmatage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le raccord du flexible d'aspiration fixé directement au niveau de la partie supérieure de l'appareil permet d'exploiter la totalité du volume de la cuve. Ses dimensions très compactes et son faible poids permettent un transport aisé et sans problème de l'appareil qui est de surcroît très facile d'utilsation.