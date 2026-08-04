NT 22/1 Ap Te Adv L
Aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L avec prise d'asservissement pour outils électroportatifs et décolmatage semi-automatique du filtre.
L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L de Kärcher est parfaitement adapté aux besoins des artisans, mais convient également au nettoyage intérieur des véhicules et à de nombreuses autres applications professionnelles. Les poussières et les gros déchets ne sont pas un problème pour cet aspirateur. Il vient aussi aisément à bout des poussières que des liquides, grâce à son filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Sa conception ingénieuse avec le raccord du flexible d'aspiration intégré dans la tête de l'appareil permet d'exploiter l'intégralité de la cuve de 22 litres. Compact et léger, il se transporte sans effort. Cet aspirateur polyvalent et facile d'utilisation dispose du décolmatage semi-automatique du filtre ainsi que d'une prise d'asservissement pour outils électroportatifs. Le coude et le flexible d'aspiration sont en outre électroconducteurs et protègent contre les décharges électrostatiques. De plus, le suceur auto, le suceur fauteuil, le suceur pour fentes, le suceur pinceau et la brosse polyvalente constituent un ensemble complet d'accessoires.
Caractéristiques et avantages
Faible poids et dimensions compactesL’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApNettoyage efficace du filtre pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
Kit complet d'accessoires inclusFlexible d'aspiration et coude électroconducteurs pour une protection ESD fiable. Avec suceur voiture et fauteuil pour le nettoyage intérieur des véhicules. Avec suceur pinceau, suceur pour fentes et brosse polyvalente pour le nettoyage des surfaces dures.
Prise d'asservissement pour outil électroportatif.
- La prise d'asservissement fait office de « télécommande » pour l’aspirateur.
- Le fonctionnement de l'aspirateur est commandé par l'outil électroportatif.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacité de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau sonore (dB (A))
|72
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|6,1
|Poids avec emballage (kg)
|10
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Buse de fentes
- Buse pour fauteuils
- Suceur brosse
- Suceur pour intérieur de véhicules
- Filtre cartouche: PES
- Raccord pour outil électroportatif
Équipement
- Classe de poussières: L
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les nettoyages légers à modérés, dans de nombreux domaines d’application
Accessoires
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