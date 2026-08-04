L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L de Kärcher est parfaitement adapté aux besoins des artisans, mais convient également au nettoyage intérieur des véhicules et à de nombreuses autres applications professionnelles. Les poussières et les gros déchets ne sont pas un problème pour cet aspirateur. Il vient aussi aisément à bout des poussières que des liquides, grâce à son filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Sa conception ingénieuse avec le raccord du flexible d'aspiration intégré dans la tête de l'appareil permet d'exploiter l'intégralité de la cuve de 22 litres. Compact et léger, il se transporte sans effort. Cet aspirateur polyvalent et facile d'utilisation dispose du décolmatage semi-automatique du filtre ainsi que d'une prise d'asservissement pour outils électroportatifs. Le coude et le flexible d'aspiration sont en outre électroconducteurs et protègent contre les décharges électrostatiques. De plus, le suceur auto, le suceur fauteuil, le suceur pour fentes, le suceur pinceau et la brosse polyvalente constituent un ensemble complet d'accessoires.