NT 65/2 Ap Me
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d’une grande capacité d’aspiration. Cet aspirateur professionnel permet d’aspirer des grandes quantités et de gagner du temps
Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap Me dispose d’une puissance d’aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d’action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l’appareil. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap Me est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.Cet aspirateur professionnel dispose d'une cuve en acier inoxydable en standard.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour accessoires intégréGrâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApLe décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d’aspiration à un niveau élevé.
Rangement pratique des accessoiresTous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main. Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.
Système d'attache du câble électrique
- La fixation facile du câble d'alimentation sur le crochet prévu à cet effet prévient les risques de trébuchement durant le transport.
Guidon ergonomique
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoire (kg)
|22
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|660 x 460 x 890
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Papier
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Buse de fentes
- Guidon de transport
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
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