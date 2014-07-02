NT 55/2 Tact² Me I
L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I allie puissance d’aspiration et manipulation simplifiée. Il est idéal pour des applications eau et poussières dans l’industrie.
L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I dispose d'une cuve à déchets en acier inoxydable qui peut être facilement basculée vers l’arrière et vidée. Les 55 litres de déchets récoltés sont évacués en un tour de main. Cette fonction est intéressante pour les applications industrielles. Grâce au double système de décolmatage automatique du filtre (Tact²), sa puissance d’aspiration reste constante même pendant l’aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongées. Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d’air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l’aspirateur. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.
Caractéristiques et avantages
Mécanisme réglable
- Cuve facile à lever et baisser
- Seule la cuve est enlevée pour être vidée. Le dispositif et le châssis restent en place.
Réel aspirateur eau et poussières
- Lors de l'aspiration de liquides, l'appariel s'éteint automatiquement si le niveau de remplissage maximum est atteint, grâce à un contrôle automatique du niveau de remplissage.
Cuve mobile en acier inoxydable
- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|55
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoire (kg)
|43
|Poids avec emballage (kg)
|51,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|710 x 570 x 1070
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Buse de fentes
- Guidon de transport
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Préparation antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
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