L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I dispose d'une cuve à déchets en acier inoxydable qui peut être facilement basculée vers l’arrière et vidée. Les 55 litres de déchets récoltés sont évacués en un tour de main. Cette fonction est intéressante pour les applications industrielles. Grâce au double système de décolmatage automatique du filtre (Tact²), sa puissance d’aspiration reste constante même pendant l’aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongées. Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d’air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l’aspirateur. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.