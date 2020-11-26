Partout où l'ont effectue du sciage, du rabotage et du ponçage
Dans l'industrie du bois et de l'ameublement, la sciure, les copeaux et les résidus représentent un risque constant et réel pour la santé. En outre, ces substances peuvent être hautement inflammables ou explosives. Grâce à nos systèmes d'aspiration spéciaux, vous pouvez éviter de manière fiable que la poussière et les copeaux ne s'accumulent dans l'environnement de travail et ne deviennent un risque.
Utilisation:
- Entretien et nettoyage des machines
- Aspiration continue des copeaux et des poussières sur les fraiseuses, les rectifieuses, les scies, les machines de traitement manuel, etc.
Challenge:
- Très inflammable aux poussières explosives
- Poussières dangereuses
- Souvent de grandes quantités de poussières
Résultat:
- Protection de la santé et sécurité au travail