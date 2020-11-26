Partout où l'ont effectue du sciage, du rabotage et du ponçage

Dans l'industrie du bois et de l'ameublement, la sciure, les copeaux et les résidus représentent un risque constant et réel pour la santé. En outre, ces substances peuvent être hautement inflammables ou explosives. Grâce à nos systèmes d'aspiration spéciaux, vous pouvez éviter de manière fiable que la poussière et les copeaux ne s'accumulent dans l'environnement de travail et ne deviennent un risque.